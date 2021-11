Julia Hawkins logra una gesta deportiva a sus 105 años: correr una carrera de 100 metros lisos

Antes de que le impusieran su merecida medalla, Julia Hawins tuvo fuerzas para responder a las preguntas de los medios que no quisieron dejar de cubrir la carrera. Cuestionada por si repetirá su hazaña la mujer reconoció que no podría en ese momento, pero no descartó hacerlo llegada a los 106 años. “¿Quién sabe? Depende de cómo me levante esa mañana”, bromeó la protagonista.