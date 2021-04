Juls, la hija de Jesulín y Campanario ya tiene 18 años: así ha sido su presentación en sociedad

Víctima de acoso escolar, superado gracias a su familia

Su novio, el futbolista Brayan Andree Mejía

Vive en Madrid, y sus padres y hermano, en Cádiz

Estudia Administración de Empresas y estuvo un año en EE.UU.

'Influencer' de moda, con dos tatuajes y cuatro piercings

Una mini ‘Kardashian’ de Instagram

¿Seguirá los pasos de otras hijas de famosos?

Su hermana Andrea eligió el camino del anonimato

Campanario, de su hija: "Sigue siendo una niña"

Que Julia Janeiro quiera hacer carrera en los medios no es algo que espere o parezca gustar a su madre, María José Campanario, que ha asegurado que su hija se centrará en sus estudios. La odontóloga aseguró en La Razón que Julia no se plantea ser famosa y que su único objetivo es "centrarse en su carrera Administración y Dirección de Empresas", aunque reconocía que "le gusta la moda".

Belén Esteban: "No me gustaría que la hicieran daño"

Por su parte, Belén Esteban se pronunció el pasado martes en Sálvame sobre la mayoría de edad de Julia: "Ahora saldrá en los medios, como mi hija… Es un tema que a mí no me incumbe, pero, siendo hermana y amiga de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño".