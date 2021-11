La hija de Julia Otero se vuelca con su "madre espectacular" tras superar el cáncer

La joven de 23 años, que también es médico como su padre , fue la encargada de recoger la Mención de Honor de los Premios Nacionales de Comunicación 2021 , entregados este miércoles en el Palau de la Generalitat de Barcelona, donde dedicó unas emotivas palabras a su madre. "Me hace mucha ilusión. Se lo merece", dijo en el acto, presentado por Gemma Nierga y emitido en TV3.

"A la niña, que ya tiene 23 años, hoy le tocaba hacer guardia, pero la sustituye un par de horas un compañero para que me acompañe, al igual que mi marido, Josep" , dijo Julia Otero en una entrevista para Catalunya Radio previa a la recogida del premio.

"He superado el cáncer, aunque todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena", escribió entonces.

Sin embargo, la quimioterapia ha dejado ciertas secuelas aún a la periodista, de las que se tendrá que recuperar poco a poco. "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, que id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos", bromeó.