Julia Otero volvió tras su cáncer con mensaje de fuerza y normalidad: "Si te caes siete veces, levántate ocho"

Julia Otero ha arrancado la decimoquinta temporada de su programa en Onda Cero, Julia en la Onda , reconociendo que esta es una rentrée especial para ella. “No saben la ilusión que me hace este arranque, bueno, en realidad sí lo saben, la vida te reserva sorpresas que lo cambian todo ”, ha dicho en alusión a la maldita enfermedad que irrumpió en su vida hace seis meses, un cáncer de colon, afortunadamente, cogido a tiempo.

La locutora no ha querido, sin embargo, que su odisea personal marque el discurso de bienvenida con sus oyentes, aludiendo a su enfermedad de forma indirecta y centrándose fundamentalmente en todas las novedades que trae su programa en esta temporada. Tan solo ha recalcado que su vuelta será “cortita, porque tengo una última tarea pendiente. Después de la física y química , llega el momento del bisturí, el corta y pega, porque las células egoístas siguen en la batalla ”, ha explicado sobre su próxima intervención que la alejará de nuevo de forma temporal de las ondas.

“Seguimos como siempre, somos ambiciosas y guerreras”, ha resaltado, mientras sonaba de fondo la canción de Marvin Gaye, Ain’t no mountain high enough (No hay montaña lo suficientemente alta).