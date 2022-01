Julián Muñoz: "La distancia más corta entre Isabel Pantoja y el dinero es que alguien se lo deje"

El ex alcalde de Marbella narró su relación “enfermiza” con la cantante, a la que ahora define como “fría y calculadora”. “Nunca la llegué a conocer”.

Contó cómo se conocieron, su primer encuentro sexual, su “boda” secreta y el intento de tener un hijo

Se "avergüenza" del "ridículo" que hizo con ella: "Me creía el rey del mundo"

Telecinco emitió ayer la esperada entrevista a Julián Muñoz. En este primer capítulo, ofrecido dentro de un especial conducido por Joaquín Prat, el ex alcalde de Marbella contó fueron sus polémicos años con Isabel Pantoja, mientras que el siguiente episodio se centrará en el 'Caso Malaya' que acabó con él y con su ex pareja en prisión.

Sus cartas "enfermizas" desde la cárcel: "Te imagino quitándote cositas en la ducha"

Julián Muñoz mostró las cartas “enfermizas” que escribía a Isabel Pantoja desde la cárcel de las que ahora se “avergüenza”, con frases como “me muero por ti, mi gitana”, “me derrito cuando hablo con ella, está cariñosa y me llama mi chiquitito” o “te imagino quitándote las cositas en la ducha, ¿te guardarás ese cuerpecito para mí?”. Reconoce que “la quiso mucho” pero ahora tiene “sentimientos enfrentados”. “Debía estar muy enamorado o poseído”, dice ahora cuando lee sus textos. “No me reconozco”.

"Caí porque los hombres somos débiles"

El ex alcalde recordó cómo conoció a la tonadillera. “Todo fue por culpa de Alberto Ruiz Gallardón, la idea de contratar a Ana Belén como imagen de Madrid me pareció cojonuda y quise repetirla en Marbella”. Aunque no pudo hacerlo finalmente, sí contó con Isabel Pantoja para varios eventos y ahí comenzó el “roneo”. “Caí porque los hombres somos débiles”.

"Engañé a Mayte, hasta con nuestro nieto delante"

Ahora se avergüenza al ver las fotos de entonces, en las que aparece con Isabel, cuando ya tenían una relación, y la que entonces era su mujer, Mayte Zaldívar. La que más daño le hace es una en la que Isabel tiene a su nieto en brazos. “No sé cómo pude permitirlo”.

"Me acosté con ella por primera vez en el hotel Guadalpín"

Vivieron su idilio en secreto hasta el año 2003. Julián Muñoz contó que su primer encuentro sexual se produjo en el hotel Guadalpín. También se veían en Cantora y Fuengirola.

Sus regalos: un descapotable y un "descuento" en el apartamento de Guadalpín

Sobre los regalos que le hizo a Isabel, Julián entró en contradicciones. Primero dijo que “solo le hice un descuento en la compra del apartamento de Guadalpin”, pero después reconoció que le compró un mercedes descapotable. “Se lo llevó a Sevilla y nunca más lo vi”. “Jamás he controlado ni una sola cuenta de Isabel Pantoja”.

"Le pagué el dinero de su gira en América para que no se fuera"

También reveló que se ofreció a pagar a su pareja el dinero que ganaría en una gira por América para que esta no fuera, y aceptó. En julio de 2003, también la ayudó en la compra de la casa Mi Gitana, algo que la cantante negó en el juicio, asegurando que tenía hipotecados todos sus bienes en ella. “Yo sí que me he beneficiado del ayuntamiento de Marbella, esa casa es mía moralmente, Isabel me salió muy cara pero yo no soy el responsable de que haya ido a la cárcel”, dijo ayer Julián Muñoz.

Cuando estalló el escándalo de corrupción y Julián Muñoz dejó la alcaldía de Marbella por la moción de censura, empezó a trabajar de mánager para su novia. “No me pagó nada”, dice, aunque Isabel Pantoja dijo en el juicio que le dio 18.000 euros por su labor”.

"Más que una obsesión, era una adicción: Pantoja, Pantoja, Pantoja"

Julián Muñoz dijo estar tan “obnubilado” por Isabel Pantoja que “no quise ver nada más, con consecuencias y un daño terrible a mi gente”, expresó sobre la traición a su mujer y a sus hijas, de las que se olvidó completamente en los 6 años que estuvo con la cantante, sin pensar en ellas ni siquiera cuando estuvo en la cárcel. "Me gastaba todas las llamadas en ella". “Era, más que una obsesión, una adicción, yo solo pensaba en Pantoja, Pantoja y Pantoja”.

Se "casaron" en secreto e intentaron tener un hijo: "Menos mal que no"

En el momento álgido de su relación, se casaron con un documento privado simbólico que no tenía validez, e incluso pensaron en tener hijos, por deseo de ella, yendo a la clínica Teknon, pero no pudo ser. “Menos mal”, dice ahora.

"Me atraía su misterio, nunca la llegué a conocer"

Lo que más le atraía de Pantoja era “ese misterio que tenía”. “Yo pensaba, he conquistado a un personaje maravilloso, una diosa, soy la leche”. Sin embargo, reconoce que “nunca la llegué a conocer, su aureola me obnubiló y no me dio tiempo. Nunca me paré a pensar en la clase de persona que era”. Ahora, con perspectiva, cree que “no nos aportábamos mucho el uno al otro, fue un calentón”.

"Creo que siempre tuvo pánico a vivir sin dinero, me dejó cuando se acabó"

Ahora la define como una persona “fría, calculadora y más falsa que la mula Francis, no da puntada sin hilo”. “Su escena favorita del cine es la de Escarlata O’Hara en Lo que el tiempo se llevó, ‘a dios pongo por testigo que nunca más pasaré hambre’, eso te dice muchas cosas de ella. "La distancia más corta entre Isabel Pantoja y el dinero es que alguien se lo deje. Creo que siempre ha tenido pánico a vivir sin dinero. Me dejó de querer cuando se acabó”.

"Quise estar con Isabel y Mayte al mismo tiempo, tenía que haber sido más hombre"

Sobre la relación paralela que mantuvo al principio con Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar, reconoció que quería estar con las dos al mismo tiempo. “Tenía que haber sido más hombre, no más macho”, dice ahora.

Pide perdón a los periodistas por momentos "absurdos": se escondió en el maletero

También pidió perdón a los periodistas de la época por los momentos surrealistas y a veces violentos que vivió con ellos cuando les perseguían con las cámaras. “Hubo cosas absurdas, cuando yo me escondí en el maletero del coche para salir de Cantora” o el famoso “dientes, dientes, que es lo que les jode”, mientras ambos sonreían evitando hacer declaraciones. “Fuimos muy maleducados y poco razonables, fui un perro con la prensa. Yo nunca he sido violento pero me contagié de lo que estaba viviendo con ella”.

"Me creía la hostia, un Michael Douglas"

Isabel Pantoja y Julián Muñoz decidieron hacer pública la relación en el Rocío de 2003, cuando él ya tenía los papeles del divorcio, como le había pedido Isabel. “He de reconocer que me lo pasé muy bien, pero qué ridículo me veo ahora en esas fotos, qué estúpido, con esos pantalones altos a la cintura….” . “Pero es que me creía la hostia, como un Michael Douglas”.