La recuperación de Julián Muñoz: de estar a punto de morir a cuestionado por su buen aspecto

Julián Muñoz reapareció el viernes en televisión para dar su versión de los polémicos seis años de relación con Isabel Pantoja. El ex alcalde de Marbella presentó a la tonadillera como una mujer obsesionada por el dinero y, de forma indirecta, como la culpable de que los dos terminaran en la cárcel por el caso Malaya. Julián Muñoz fue criticado por la marea de fans de Isabel Pantoja, echándole en cara que justificara los delitos de corrupción por los que fue condenado el “hechizo” de la artista y no asumiera su parte de responsabilidad. “Al menos ella cumplió su condena, cosa que él no ha hecho”, era uno de los comentarios de rechazo que se vieron en la red tras la emisión del primer episodio.

Según el auto, los facultativos acreditaron que el estado de salud de Muñoz no solo no había empeorado, sino que había sufrido una mejoría, y aunque no se puede afirmar, su pronóstico vital habría pasado al tramo de entre cinco y 10 años. Muñoz no es capaz de desarrollar una actividad normal o de trabajar, aunque "puede cuidar de sí mismo". Requiere de atención médica "urgente y especializada", pero no tiene una "enfermedad terminal", indicaba la resolución.