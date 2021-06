Kerem Bürsin: "No creo que al público le gustase el final de 'Love is in the air' que yo querría"

El actor turco, protagonista de la exitosa serie de Mediaset, cuenta en esta entrevista exclusiva en qué se parece y diferencia de su personaje

Si Hande Erçel dijo que le gustaría trabajar con Miguel Ángel Silvestre, su compañero admira a "Javier Bardem, Úrsula Corberó y Alba Flores"

De su compañera de reparto y pareja en la vida real dice que es "una actriz increíble con un corazón enorme"

El público de Love is in the air, la exitosa serie turca de Mediaset, conoce muy bien a Serkan Bolat, el ambicioso arquitecto y empresario que la protagoniza, pero menos a su actor, Kerem Bürsin.

Como suele suceder a menudo, por mucho que nos cueste a veces creer cuando nos metemos demasiado en la trama de una serie, este actor turco formado en Estados Unidos es muy diferente al personaje que enamora a Eda (Hende ErÇel) en Love is in the air.

De entrada, a pesar de haber estudiado en la meca del cine, o tal vez por ello, Kerem Bursin no es muy fan de los finales felices tipo "Hollywood". Así lo ha dejado ver en una entrevista exclusiva que ha concedido a Mediaset, cuando ha bromeado respondiendo a la pregunta de cómo le gustaría que acabase su historia con Eda en la segunda temporada que se rueda actualmente. "Soy la peor persona a la que podrías preguntarle eso (risas). No me gustan los finales felices. Soy más del tipo de final de ‘vamos a sorprender a todo el mundo’, así que no creo que al público le guste mi final (risas)".

Kerem Bürsin (34 años) admite tener puntos en común con el personaje que le ha dado fama mundial. "Aunque me gustaría decir que no nos parecemos, lo cierto es que hay algunas similitudes. A veces me quedo atascado en algunos aspectos, como hace él, pero, aparte de eso, somos bastante diferentes".

Le gustaría trabajar con Bardem, Úrsula Corberó y Alba Flores

Galardonado en 2017 con el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en Bu Sehir Arkandan Gelecek, Kerem Bürsin cuenta en esta entrevista otros detalles para conocerle un poco más, como por ejemplo, quiénes son los actores y actrices españoles a los que admira. Si su compañera Hende Herçel dijo que le gustaría trabajar con Miguel Ángel Silvestre, su pareja en la ficción y en la vida real dice que admira a Javier Bardem y a las actrices Úrsula Corberó y Alba Flores.

"Hablo poco español, pero estoy dando clases"

Quién sabe si terminará trabajando con alguno de ellos. De momento, "hablo muy poco español, pero he estado dando clases, así que ya veremos cómo evoluciona”.

Kerem Bürsin tiene mucho sentido del humor. Asegura que aceptó el papel de Serkan Bolat porque cuando leyó el guion, "sentí que tenía que formar parte de esto. Sabía que me divertiría mucho con Serkan Bolat y, sinceramente, después de haber participado en muchas películas dramáticas, me apetecía reírme mientras trabajaba.”

Además, cuando le preguntan cómo es el rodaje de la serie, lo primero que responde que es “muy divertido”, al igual que el hecho de que "Serkan Bolat se haya convertido y sea una parte importante en mi carrera artística. Ha sido muy divertido tenerlo cerca".

"Para preparar el personaje de Serkan, pensé en qué tipo de animal sería"

Sobre cómo se ha preparó para el personaje, el actor cuenta que trabajó con “Esin Doğan, gran coach de interpretación”.

Su método fue trabajar “en qué tipo de animal sería Serkan. Tengo un objeto que me recuerda a él, y además hay varias personas de mi vida que me recuerdan vagamente a él. Todo esto me ha permitido darle forma y obviamente el texto es una de las mejores guías para explorar el personaje aún más.”

Su personaje en Love is in the air experimenta una gran evolución desde que conoce a Eda. “Sintió que tenía un corazón y sus emociones empezaron a apoderarse de su mecanismo de control, su mente. Para alguien que funciona completamente con la lógica, lo ilógico comenzó a tener sentido para él”, cuenta sobre la transformación de que vive Serkan.

"El ritmo del rodaje es lo más difícil de gestionar"

Lo más difícil de rodar Love is in the air es el ritmo tan acelerado que llevan. “Es un trabajo muy interesante, porque los episodios duran una media de 130 minutos y los guiones tienen entre 100 y 130 páginas. Rodar esto en cinco días significa que pasamos mucho tiempo en el plató. Creo que el ritmo es probablemente lo más difícil de gestionar”.

"Hande es una actriz increíble con un corazón enorme"

Quizá por la cantidad de horas que pasa con el equipo de Love is in the air, y con su compañera Hande Erçel, finalmente han terminado enamorándose, tal y como han dado a entender en las redes sociales. Aunque en esta entrevista se centra en su relación profesional con ella.

"Es una actriz increíble y tiene un corazón enorme. Es un encanto en el set de rodaje y con todas las personas con las que trabaja. Es además una actriz muy disciplinada y consciente. Somos muy afortunados de tenerla en el equipo”, cuenta de ella.

La secuencia más emotiva para él

En cuanto a la secuencia “más emotiva”, esta podría ser “cuando descubro que mi familia es responsable de la muerte de los padres de Eda”:

Formado en Boston y L.A., espera "trabajar a nivel internacional"

Aunque España ha conocido recientemente a Kerem Bürsin, el actor lleva trabajando y formándose desde los 13 años. “Trabajé en obras de teatro aquí y allá, pero hubo una obra específica en la que la actuación cambió y pasó de ser un pasatiempo infantil a convertirse en un deseo que anhelaba explorar. Así que fui a la universidad de Boston [Emerson College], donde estudié, participé en algunas obras teatrales y actué en películas de estudiantes. Posteriormente, me mudé a Los Ángeles y empecé a trabajar con el profesor de interpretación Eric Morris.”