Las confesiones de Kiko Hernández, tras 25 años en la tele, con ataque a Sardá: "No es buena gente"

El colaborador de Telecinco repasa su carrera desde que saltó a la fama en 'Gran Hermano' a su trabajo actual en 'Sálvame': "No se guioniza nada"

Muy duro con el presentador de 'Crónicas Marcianas', sí elogia a Emma García, con quien debutó en 'A tu lado': "Me enseñó todo"

Habla de su amigos y enemigos en la tele, como Terelu Campos, su presunto romance con Carmina Ordóñez y el "momento más delicado" que ha vivido

Kiko Hernández cumple 25 años en televisión, y para conmemorarlo, el colaborador de Telecinco ha dado una amplia entrevista a la revista Diez Minutos en la que cuenta todo tipo de secretos y anécdotas que ha vivido desde que saltó a la fama en 2002 como concursante de Gran Hermano 3, hasta su éxito actual como tertuliano estrella de Sálvame, pasando entre medias por todo tipo de formatos en Mediaset (A tu lado, Crónicas Marcianas...) y salto a la interpretación en la obra de teatro Distinto que representa actualmente.

"En el programa de Íñigo nos decían lo que teníamos que decir"

Aunque Kiko Hernández se hizo popular hace veinte años, cuando era un desconocido promotor inmobiliario que entraba en la casa de Gran Hermano, pocos saben que su verdadero debut fue antes, en el programa de debate de José María Íñigo ¿De qué parte estás? (TVE). De esa etapa ha reconocido ahora que “nos daban una octavilla con las frases que teníamos que decir. Dije que mis padres estaban divorciados cuando no lo estaban todavía”, pone como ejemplo.

"Sardá aviva fuegos, no le veo buena gente"

Kiko Hernández revela secretos de su relación con otros famosos de la televisión con los que ha trabajado, como Javier Sardá, al que conoció en su etapa como colaborador de Crónicas Marcianas, y del que no tiene buen recuerdo. “Jamás volvería a trabajar con él, no le veo buena gente”, dice del periodista catalán que triunfó en el late night de Telecinco durante ocho años (1997- 2005).

“Es una persona que está a gusto en el conflicto mientras se despelleja a los demás, aviva fuegos, no te frena", dice de Xavier Sardá, desvelando consecuencias del conflicto que se vivía cada noche en Crónicas Marcianas, como que Carlos Navarro ‘El Yoyas’, el polémico concursante de Gran Hermano 2 que fue expulsado por su actitud violenta con su pareja Fayna Bethencourt, pegó a Antonio David Flores, que también era tertuliano del programa en esa época. “Era todo una salvajada. Por no hablar de cuando pasabas por el camerino de Coto Matamoros, que nunca cerraba la puerta, y veías lo que había dentro ¡daba un asco! Allí había de todo", cuenta.

Kiko Hernández no deja títere con cabeza, revelando capítulos vividos detrás de las cámaras en su trabajo en televisión, donde según él "todo el mundo hace lo que sea por conservar su silla", y pone como ejemplo, cuando "Antonio David cuando hizo insinuaciones sobre la orientación sexual de Ortega Cano", o la puñalada trapera que ha recibido. "Una colaboradora pagó a un tío para que se hiciera pasar por mi amante en la tele...".

El origen de su enemistad con Javier Sardá

De su enemistad con Javier Sardá, que desconocíamos hasta hoy, Kiko cuenta que comenzó desde que él comenzó a trabajar en A tu lado, “porque Sardá no me quería”. Todo, según el colaborador, por la prueba que hizo para entrar en Crónicas Marcianas, en la que hizo una broma sobre “el culo de Boris Izaguirre” que no gustó al presentador. “Cuando Sardá vio el sketch dijo ‘ese no pisa mi programa’”, recuerda.

Finalmente, Sardá sí fichó a Kiko Hernández para Crónicas Marcianas, donde había “barra libre” para decir lo que cada uno quisiera, aunque también reconoce que había "partes preparadas y guionizadas”. Kiko Hernández cuenta que dejó Crónicas Marcianas por A tu lado, ya que no podía estar en ambos programas, algo que no sentó bien al presentador: “Se cogió un rebote…”

Kiko Hernández admite que era otra época, y que ahora siente “vergüenza por esos enfrentamientos salvajes” y no volvería a trabajar con Sardá, aunque tampoco se exculpa a él por lo que hacía: “en ese programa participábamos todos, aunque él fuera el capitán”. Kiko Hernández y Javier Sardá solo se volvieron a ver en 2010, cuando el presentador fue a Sálvame, y apenas hablaron. “A mí no me la vayas a liar”, dice que le avisó Sardá.

"Pepe Navarro sí me apoyó, me hubiera gustado trabajar con él"

Sí tiene buenas palabras para el otro rey del late night, Pepe Navarro (Esta noche cruzamos el Mississippi, La sonrisa del pelícano), presentador de la edición de Gran Hermano en la que él participó. “Solo le vi el día de mi expulsión, pero dijo cosas tan bonitas de mí, ‘este tío vale para la tele, tiene madera’, me apoyó, me hubiera gustado trabajar con él”

De Emma García: "Fue genial, ella me enseñó todo"

El madrileño de 45 años recuerda su paso por A tu lado, el programa de tarde de Emma García (2002-2007) que le dio la primera oportunidad como tertuliano. Para su presentadora, que ahora está al frente de Viva la vida, sí tiene buenas palabras. “La experiencia fue genial, ella me enseñó todo”, si bien reconoce que estuvieron “una semana sin hablarse” por una discrepancia sobre el contenido del programa.

"En Sálvame no se guioniza nada, hay días que se rompe la escaleta"

De todos los directores con los que ha trabajado, Kiko Hernández se queda “con los de ahora, David Valldeperas, Alberto Díaz, Raúl Prieto y Carlota Corredera, que me ayudó y metió como redactor”.

Asegura que Sálvame es la “antítesis” de Crónicas Marcianas, porque “no se guioniza nada y muchos días se rompe la escaleta por la actualidad”.

Ha ganado "más de 100 demandas, Albano aún me debe 30.000 euros"

Kiko Hernández sigue siendo un colaborador sin pelos en la lengua, lo cual le ha generado “más de 100 demandas, pero las he ganado todas, Albano aún me debe 30.000 euros”.

"Terelu y yo nunca hemos sido amigos, no nos hablamos"

Su vehemencia también le ha creado “más enemigos que amigos” en la tele, algo que no le importa porque él va “a trabajar, no a hacer amigos”. Se lleva bien con Kiko Matamoros, Marta López, Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez, pero “no se tomaría ni un café” con Miguel Frigenti. Confiesa también que nunca ha sido amigo de Terelu Campos. “Se enfadó cuando fui a comer a casa de su madre y colgué una foto en Instagram. Le pedí perdón pero no lo admitió y nos hablamos desde entonces”.

Su romance con Patricia Ledesma en 'Gran Hermano' sí "fue real"

En Gran Hermano conoció a Patricia Ledesma, con la que vivió un romance en la casa, “que fue real”, aunque al final “sí hubo estrategia” y admite que hicieron un “montaje” para una revista.

Su presunto romance con Carmina Ordóñez: "Aunque hubiera pasado, no lo contaría"

Kiko Hernández es muy hermético con su vida personal –es padre de dos niñas- y sentimental, algo que los medios respetan, y nunca se le ha conocido pareja, más allá de Patricia Ledesma.

En Crónicas Marcianas conoció a Carmina Ordóñez, que se convirtió en íntima amiga suya y a Charo Vega, que contó que la madre de Fran Rivera le reveló que había tenido una noche de pasión con Kiko Hernández, algo que este no quiere confirmar. “Ahí no voy a entrar, Carmen era la fantástica que se inventaba cosas, lo que pasó o no se queda en las noches de Madrid”. “Aunque hubiera pasado no lo contaría”, dice de la primera mujer de Paquirri, con la que también tuvo un encontronazo cuando fueron fotografiados en una noche de fiesta y “ella creyó que yo había llamado a la prensa”. Luego se reconciliaron.

El momento más delicado, su problema de salud en 2010