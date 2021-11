Kiko Rivera pide la paz familiar: "Se nos ha ido a todos de las manos. Necesito un psiquiatra y mi madre también"

'Deluxe' lideró las audiencias con una nueva entrevista al hijo de Isabel Pantoja

El DJ perdona la deuda económica a su madre, retira demandas a su tío Agustín y promete llamar a su hermana Isa y a su prima Anabel

Lo hace por su "salud mental" y explica cómo está la situación con su madre

Kiko Rivera se sentó anoche en el plató de Deluxe (Telecinco) para dar una nueva entrevista, que lideró las audiencias con un 16.8% de cuota de pantalla y 1,5 millones de espectadores. El hijo de Isabel Pantoja habló de la relación que mantiene ahora mismo con su madre, con su hermana Isa y con su prima Anabel.

La duda sobre si cargaría nuevamente contra ellos o si vendría en son de paz se desveló rápidamente. Después de un año de contienda familiar, y tras el reciente reencuentro con su madre por la muerte de su abuela, el DJ. asegura que ha recapacitado y, por primera vez, dice estar dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva y arreglar las cosas con todos.

"Se nos ha ido a todos de las manos, se han dicho cosas horribles"

Aunque se mostró crítico con todos los miembros de su familia, al final concluyó que "me gustaría sentarme con todos. Oye, se han dicho cosas horribles, todos las hemos dicho, pero la familia es la que te toca. Se nos ha ido a todos de las manos", dijo al final de la entrevista, que puedes ver aquí completa:

"Le perdono lo económico a mi madre, pero se tiene que sentar conmigo a hablar"

El primer paso que ha dado es perdonarle la deuda económica a su madre. "Yo a mi madre lo único que he hecho ha sido perdonarle lo económico, lo tengo decidido, no voy a luchar por algo que me va a llevar 25 años, tengo vida y quiero disfrutarla, pero mi madre tiene que sentar conmigo y explicarme. No voy a volver a una guerra innecesaria que me perjudica a mi salud mental", dijo.

Al margen de lo económico, Kiko Rivera sigue reclamando a su madre una conversación para hablar las cosas. "Le he dicho de quedar con ella a hablar, pero no en Cantora ni en mi casa, en otro sitio donde podamos estar tranquilos".

"Mi parte de Cantora sigue en venta, pero la gente quiere comprarla entera"

Lo único a lo que no renuncia es a la venta de su parte de Cantora. "Sigue en venta, tengo ofertas pero los compradores quieren la finca entera, para montar placas solares y cosas así, por eso me está siendo difícil venderla", explicó Kiko, que ayer, precisamente, llevaba una sudadera de su nueva marca, "Kantora is Mine"(Kmine) -"Cantora es mía"- con la que ha decidido continuar comercialmente pese a haberse reconciliado con su madre.

Retira las demandas a su tío Agustín pero vuelve a cargar contra él

También ha decidido retirar las demandas contra su tío Agustín. "Por mi salud mental, decidí frenar en lo legal, no quiero más guerras". Del hermano de su madre dijo que cuando estuvo en Cantora, éste le dijo "ven cuando quieras, esta es tu casa". Pero sigue acusando a su tío de ser el culpable de la mala gestión económica de su madre en ciertas operaciones, como la venta de la finca La Pera.

Isabel Pantoja se enfadó cuando Kiko le sacó el tema de la cárcel

Para él, el problema es la "devoción y protección a su hermano pequeño" que siempre ha tenido su madre. "Pero por mucho que le quiera, ella tiene que saber que su hermano no ha gestionado bien cosas y ella puede ir a la cárcel por ello de nuevo", dijo Kiko Rivera sobre el juicio al que se enfrenta Isabel Pantoja en 2022 por insolvencia punible, enfrentándose a tres años de prisión.

Kiko Rivera contó que su madre se enfadó cuando él le sacó este tema. "Mamá, tenemos que hablar de esto, entiendo el duelo por mi abuela pero la vida sigue. Ahora hay cosas serias que resolver, yo me ofrecí a buscar buenos abogados, 'porque si no, vas a ir donde no quieres ir [la cárcel]'", una frase que enfureció a su madre y le cortó. Ahora llevan un mes sin hablar:

De Isa y Anabel: "Yo voy a poner de mi parte para hacer las paces"

Respecto a su hermana Isa y su prima Isabel, con las que también está en guerra en las últimas semanas, dijo que de lo "único que se arrepiente" es de haber dicho que "no tenían oficio ni beneficio", porque al final, como él mismo reconoció, "todos vivimos de esto". A partir de ahí, dice estar dispuesto a hacer las paces. "Yo voy a poner de mi parte, voy a llamarlas a las dos".

"Me han convencido para ir un psicólogo y a un psiquiatra"

Kiko Rivera admite que en realidad se ha propuesto hacer borrón y cuenta nueva con todos por egoísmo. "No estoy bien, quiero parar todo esto, busco mi felicidad y mi salud mental". En este sentido, el hijo de Isabel Pantoja desveló que, por primera vez, "voy a ir a un psicólogo y a un psiquiatra", "porque cuando la cabeza está mal hay que arreglarla", algo de lo que le ha convencido la familia de su mujer, Irene Rosales, y en especial su cuñada. Con todos ellos dijo tiene una excelente relación pese a lo publicado.

"Mi madre también debería buscar ayuda psicológica, no está bien"

Al mismo tiempo, cree que su madre también debería buscar ayuda. "Mi madre no estaba bien desde que salió de la cárcel. También necesita un psicólogo", dijo de Isabel Pantoja, de quien contaron que no está superando bien la ausencia de su madre, a la que estaba muy unida, y que no se separa de sus cenizas.

Su reencuentro con Isabel Pantoja que empezó bien pero acabó mal

Kiko Rivera también relató cómo fue el reencuentro con su madre en Cantora, cuando fue a verla por el fallecimiento de Doña Ana, tras un año sin verse.

Aunque estuvieron quince minutos abrazándose y llorando, y que prometieron sentarse a hablar, admite que la relación ha vuelto a enfriarse, algo que achaca a la "prepotencia" innata de su madre. "Yo le pedí perdón, pero ella a mí no, algo que me da igual, yo me quedé con la conciencia tranquila", dijo. Y relató el momento en el que volvieron a distanciarse. "Le dije ‘tengo muchas cosas que preguntarte’, y ahí es donde salió de nuevo la verdadera Isabel Pantoja. Ella me dijo '¿preguntarme a mí? ¿Qué te he hecho yo? Seré yo la que tengo que preguntarte a ti'", dice que le dijo su madre, altiva, y que desde entonces no han vuelto a hablar. ·Si ella no me llama para hablar, yo ya no voy a hacerlo".

"No he tenido recaída" en las drogas, "pero el demonio está ahí"

El motivo para pedir ayuda psicológica también viene por sus problemas de adicciones. Aunque dijo que "afortunadamente no he tenido recaídas", sí reconoció que ha tenido "tentaciones" porque "tengo el demonio a mi lado siempre, lo paso muy mal":