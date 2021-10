Kiko Rivera e Irene Rosales, de su escasa vida sexual al videoclip juntos entre rumores de crisis

La pareja bromeó sobre su relación en su visita al programa 'Land Rober' de la TV gallega

"Con dos niñas se folla poco", dijo él. "Y para lo poco que lo hacemos van y nos pillan". "Me gustan todas"

El hijo y la nuera de Isabel Pantoja hicieron un sketch tras protagonizar juntos el último videoclip de él

Mientras en Telecinco se especula sobre una nueva crisis sentimental de Kiko Rivera e Irene Rosales, a raíz de unas imágenes de él con otra chica, la pareja reapareció anoche en televisión para acallar los rumores.

Entre broma y broma (no sabemos si la verdad asoma), confesaron que apenas tienen vida sexual, que a él le gustan todas pero que no tienen intención de separarse. "Irene es lo mejor que me ha pasado en la vida", dijo él.

Lo hicieron en el programa Land Rober de la televisión gallega, ya que Kiko es amigo de su presentador, para promocionar el nuevo videoclip del DJ que protagonizan juntos y que supone el debut en la interpretación de ella:

Hablaron de este proyecto, titulado Te necesito, de su relación y la que tienen con el clan Pantoja, de su nueva casa…. Pero lo más llamativo fue la forma en la que hablaron de su vida íntima, como ya hiciera Kiko Rivera en su última visita a La Resistencia de David Broncano.

"Con dos niñas se folla poco.. entre poco y nada"

La pareja confesó al presentador Roberto Vilar que su vida sexual no es tan activa como querrían. "Con dos niñas se folla poco", dijo Kiko Rivera, en alusión a sus hijas, Ana y Carlota. "Poco y nada", añadía Irene entre risas, y su marido sorprendía con esta declaración: "La que no pone interés es ella. Y para lo poco que lo hacemos van y nos pillan", dijo ante la mirada atónica de su mujer, que no parecía comprenderle, como tampoco debieron hacerlo los espectadores.

Irene: "A él le gustan todas"

El matrimonio también recordó cómo los inicios de su relación. La sevillana desconfiaba de él porque era famoso asegurando que "le gustan todas", y Kiko lo corroboraba entre risas: "Todas y algunos". Pero dijo que no se iban a separar: "Siempre están con lo mismo... pero Irene es lo mejor que me ha pasado en la vida".

De sus paces con Isabel Pantoja: "Ahí estamos"

De su reconciliación con Isabel Pantoja, preguntado sobre si se llevaba mejor con ella tras el reencuentro en Cantora por la muerte de su abuela, Kiko Rivera solo dijo "ahí estamos, en ello".

Kiko: "Yo me casaría de nuevo... por la despedida de soltero"

La entrevista terminó con un sketch con el que bromeaban sobre su relación, vestidos de novios, y sus “no planes” de boda religiosa tras haberse casado por lo civil. "Ya me he casado, ya no...", explicaba Irene a pesar de que al Dj si le haría ilusión pasar por el altar de nuevo, "más que por la boda, por la despedida" de soltero.

Se han mudado a una casa de alquiler por 1.000 euros al mes

El hijo y la nuera de Isabel Pantoja hablaron de su reciente mudanza a una casa más grande en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), cercano al colegio de sus hijas.

Una vivienda de 300 metros cuadrados y una sola planta, con garaje propio por el que pagan 1.000 euros al mes. "Lo paga él", recalcó Irene Rosales, añadiendo que tienen también "una opción a compra" de la casa en la que viven desde hace un mes.

