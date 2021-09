Isabel Pantoja y Kiko Rivera se reencuentran y abrazan en Cantora tras un año de guerra: "Todo ha ido muy bien"

Asegura que se enteró de la muerte de su abuela "por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada". "No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios, ni absolutamente nada", decía primeramente sobre la despedida a Doña Ana, que fue incinerada este miércoles en la más estricta intimidad.



"Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda, porque son unos indeseables todos. Me quedare esperando y rezándote. Me quedare quieto y callado pensándote. Lo siento mucho, yaya, pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado", arremetía Kiko Rivera, que decía sentirse "roto, solo y desolado".