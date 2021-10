Y la paz llegó a Cantora, vía exclusiva, perdones públicos y retirada de demandas

"Abracé a mi madre 15 minutos llorando. Le perdono el dinero", dice Kiko Rivera en una entrevista en Lecturas por la que podría haber cobrado 50.000 euros

Frena la venta de la finca y entierra el hacha de guerra con su tío Agustín, pero no con su prima Anabel Pantoja

Los hijos de Paquirri, Fran y Cayetano Rivera, retiran la demanda contra Isabel Pantoja por no darle los trajes de su padre

Un año después de que estallara la guerra en los Pantoja, tras las acusaciones de Kiko Rivera a su madre por impedirle acceder a su parte de la herencia de Paquirri, la familia podría estar dando los primeros pasos hacia la reconciliación.

El detonante fue la reciente muerte de la matriarca, Doña Ana, que propició el reencuentro del DJ con la cantante en Cantora, en el que se abrazaron y emplazaron a hablar sobre los distintos frentes que tienen abiertos.

La revista Lecturas publica hoy una entrevista exclusiva a Kiko Rivera en la que éste afirma haber "perdonado" a su madre, aunque se desconoce si ella ha perdonado a su hijo las duras frases que le ha dirigido en este último año, como que sacó partido de ser "la viuda de España toda su puta vida", que le engañó con la herencia de su padre, o que es "mala persona, le ciega el dinero y no tiene corazón".

Ahora, después de 15 meses sin ningún tipo de relación y de emprender una guerra mediática para que la tonadillera le diese su parte de la herencia de Paquirri -que cifró en cinco millones de euros el pasado mes de marzo , el DJ dice que le perdona el dinero y que quiere empezar de cero.

"Abracé a mi madre 15 minutos llorando, la vi en la ruina y la voy a ayudar"

"Abracé a mi madre 15 minutos llorando. Le perdono el dinero. Vi a mi madre en la ruina y la voy a ayudar", dice Kiko Rivera en páginas interiores de la revista. “Vi a mi madre, no a Isabel Pantoja, que es lo que siempre he querido”, dice de su reencuentro con la cantante, de quien hace un año dijo que siempre echó en falta su cariño, a pesar de que le colmaba de regalos.

Sobre el reencuentro con su madre, cuenta que el viaje desde Canarias, donde se encontraba para asistir a la boda de su prima Anabel, comenzó siendo "horroroso" y con "miedo a todo", por pensar que nadie iba a recibirle, pero con el que se llevó la mejor de las sorpresas.

"Un año y medio sin ir a Cantora, me entró un escalofrío", confiesa. "Mi madre está allí esperando, y yo nervioso por verla (...) Fue un perdón sin palabras; sin decir nada nos lo dijimos todo. Me impactó mucho".

Isabel Pantoja: "Gracias, mamá, has tenido que morir para que mi hijo venga a verme"

"Con todo el mundo allí, a quien mi madre tenía agarrado de la mano, era a mí. Nos necesitábamos. Me sobraba todo el mundo. Ahora mi corazón está de otra manera. Los primeros minutos no nos dijimos nada, cuando noté que mi madre ponía su cabeza en mi corazón, nos estábamos pidiendo disculpas. No me soltaba. Lo que querría mi abuela es que yo estuviera con mi madre", dice en la entrevista, revelando que su madre le contó que su abuela se había marchado pensando que su nieto estaba en la finca. "Mi madre dijo ¡¡Gracias mamá, te has tenido que morir para que mi hijo venga a verme!'", cuenta Kiko que fue la primera reacción de Isabel Pantoja al verle llegar a Cantora.

"No olvido, pero primero ponte bien"

Kiko Rivera cuenta que se encontró a su madre "muy delgadita, tenía muy mal aspecto, pero emocionalmente la vi peor (….) Ese abrazo me ha curado, lo que tuviera dentro pasa a ser menos importante. ¡No olvido, tendrá que explicarme cosas, pero primero ponte bien!", le pide Kiko Rivera. "Quiero que mi madre salde la deuda de Cantora y que pueda ser feliz. Debería haber dado todos los pasos antes. Solo quiero que se sepa la verdad".

Retira la demanda contra su tío Agustín

También habla de la guerra con su tío, Agustín Pantoja, al que no vio en su visita a Cantora porque ambos se encargaron de estar en zonas distintas de la casa. "Me sentí mal por no darle el pésame a mi tío", dice ahora, aunque luego se llamaron, y el DJ ha retirado la demanda que le puso hace unos meses.

Frena la venta ya en marcha de su parte de Cantora

El marido de Irene Rosales también cuenta su decisión de no seguir adelante con la venta de su parte de Cantora, como anunció hace unos meses, asegurando que ya había un comprador. "Lo he parado todo".

Fran y Cayetano Rivera quitan la demanda contra Isabel Pantoja

El acercamiento de Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha propiciado también que la cantante se libre del otro frente que tenía abierto con los hijos de Paquirri y Carmina Ordóñez, Fran y Cayetano Rivera. Estos han decidido abandonar la demanda que habían puesto a Isabel Pantoja por quedarse con las pertenencias de su padre, tal y como ha explicado su abogado, algo que han hecho para favorecer a su hermano Kiko Rivera. Según dijo el letrado Joaquín Moeckel en Viva la vida (Telecinco), los toreros han tenido muy en consideración el hecho de que "si tengo que llevar a Isabel Pantoja a juicio, tengo que traer a su hijo como testigo para que testifique contra su madre, entonces prefiero no hacerlo".

Kiko Rivera carga contra su prima Anabel y su hermana Isa

Con quien no parece haberse reconciliado Kiko Rivera es con su prima Anabel Pantoja, a quien no perdona que finalmente decidiera casarse mientras la familia lloraba la muerte de Doña Ana, o que le dijera que no fuese a Cantora porque su madre no le recibiría bien, algo que considera una traición. "Llevo un año creyéndome sus patrañas", dice, y también carga contra su hermana, Isa Pantoja, que fue al enlace para apoyar a su prima. "No tiene oficio ni beneficio".

Kiko "renegoció" su entrevista con Lecturas, ¿por 50.000 euros?

Según Informalia, el hijo de Isabel Pantoja ya había pactado esta entrevista contra su prima antes de la muerte de Ana Martín. Pero viendo toda la que se había montado, habría renegociado la cantidad, con un caché que podría superar los 50.000 euros. Este sábado se celebró una misa funeral en Cantora por la muerte de la madre de Isabel Pantoja, al que asistió Anabel pero Kiko estuvo ausente.

¿Cómo está la demanda que Kiko puso al abogado de Pantoja, Ramón Calderón?

El Dj también acusó al expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, de “asociarse” con la tonadillera para perjudicarle en el reparto de la herencia de su padre, llamándole “sinvergüenza”, por lo que el abogado le denunció por injurias y calumnias. Ahora están a la espera de juicio.