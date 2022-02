Kiko Rivera entona el 'mea culpa' tras la condena unánime a su escandalosa entrevista

“Me equivoqué en contar algo tan íntimo, pero sigo sintiendo lo mismo, no las quiero cerca”, dice de su hermana Isa, y de su madre, Isabel Pantoja

“Me calenté, a veces la mente te traiciona, entiendo que pareciese una humillación”

Niega haber sufrido una recaída en las drogas: "Voy al psiquiatra y al psicólogo, lo primero que me dijeron fue que me alejase de mi familia"

Dos días después de su escandalosa entrevista en Lecturas, arremetiendo como nunca lo había hecho contra su hermana, Isa Pantoja, Kiko Rivera entona el “mea culpa”. Lo ha hecho esta mañana, en sus redes sociales, y esta tarde en Sálvame.

"Estoy fastidiado porque no han salido las cosas como yo pretendía que saliesen, con esto no quiero decir que la culpa la tenga la revista. Quizás y probablemente me haya equivocado en contar algo tan personal. Le he pedido disculpas a mi hermana, a la gente, porque también estoy recibiendo cosas muy feas", explicaba Kiko Rivera en videollamada, sobre las polémicas frases que dijo de Isa Pantoja, como “la pegué cuando intento cortarse las venas” o “no la considero mi hermana porque no tiene mi sangre”.

Unas disculpas que llegan tarde para Isa Pantoja, como ya expresó ayer la hija de la cantante en El programa de Ana Rosa, adelantándose a esta rectificación de su hermano, después de la condena unánime de la profesión a sus declaraciones, calificadas de “indecentes” e “inmorales”, y el castigo de Telecinco cancelando su participación en el reality Secret Story. "No sé si pide perdón por lo que ha dicho o por las consecuencias que ha tenido", es la conclusión que saca Isa Pantoja.

Lo cierto es que hoy Kiko Rivera “no dice que sea mentira lo que dijo, pero se arrepiente de haberlo hecho público”, tal y como ha expresado la presentadora de Sálvame, Carlota Corredera, y el resto de colaboradores, que han escuchado atentamente sus “disculpas a medias”, y algunos consideran que Kiko entona el ‘mea culpa’ porque su error le ha pasado factura a nivel personal y profesional.

"Me equivoqué contándolo, pero siento lo mismo, no las quiero cerca"

El hijo de Isabel Pantoja ha dicho estar arrepentido de haber contado ese hecho íntimo de su hermana, pero no de los sentimientos que dice tener hacia ella y su madre.

"Me he equivocado contándolo, pero mis sentimientos son los que son y no me arrepiento", ha dicho. “En estos momentos puedo sentir nostalgia. Añoro muchas cosas, aunque sean pocas, porque en la familia nunca hemos sido de expresar los sentimientos. No las quiero cerca, pero eso no significa que no les tenga cariño, quizá no lo haya expresado bien. Estoy recibiendo mil mensajes horribles y no me encuentro bien. Sé que me he equivocado, pero no soy ningún maltratador, ningún machista”, ha defendido. “Yo también estoy solo familiarmente, quitando a mi prima Anabel, que mantengo conversaciones con ella después de lo que ha pasado".

Niega recaída en las drogas: "Estoy yendo al psicólogo y al psiquiatra"

La colaboradora Gema López le ha preguntado si la entrevista es producto de una recaída en sus adicciones, algo que él ha negado: "No he tenido ninguna recaída, estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo. Me dijeron que me alejase de mi familia porque no me hacían bien y he seguido sus instrucciones”.

"Me calenté, a veces la mente te traiciona"

Kiko Rivera ha justificado sus ataques a Isa Pantoja por una improvisación. “La entrevista no iba por ahí pero al final me calenté y no pude controlar los sentimientos". “Pido disculpas públicamente por contar algo que me tenía que haber callado, me he equivocado y me siento mal, porque a veces la mente te traiciona". María Patiño ha puesto en duda que fuera todo “un calentón”, ya que el día que salió la revista, “seguías opinando lo mismo en tus redes”.

“Sé que lo que dije pertenece a la intimidad más profunda de mi hermana ,y por eso pido disculpas, pero en el momento de la entrevista no caí, porque lo que quería demostrar es que sí que había estado con ella en momentos difíciles”, justifica. “No echo las culpas a la revista, pero no lo quise contar de esa manera, entiendo que ha sido un daño irreparable para mi hermana”, ha lamentado. “Solo me queda pedir disculpas, agachar la cabeza y tirar para adelante”.

Sus disculpas en redes sociales, señalando a Lecturas

Horas antes de intervenir en Sálvame, Kiko Rivera también se disculpaba en sus redes sociales, mostrando su descontento con la revista por haber plasmado afirmaciones que, según él, “no son del todo así”.

"La vida a veces te pone en situaciones complicadas. En algún momento cuando me dejen explicaré como es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar", empezaba diciendo en Instagram.

"Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos. Se han dicho cosas sobre mí muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer (todos ellos tendrán que demostrarlo)", añadió.

El hijo de Isabel Pantoja no pidió entonces perdón a su madre, a la que también ataca en la entrevista, ni a su hermana Isa, sino "a toda la gente que me quiere y me sigue porque sé que muchos de ellos están sufriendo. Entended que en esta ocasión no he querido atacar, aunque de la forma en que está escrito parezca una humillación".