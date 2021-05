El DJ tendría ya un comprador para su parte, que asumiría también la deuda de la cantante

Analizamos los obstáculos legales que hay detrás de esta presunta operación inmobiliaria

La noticia más sorprendente de las revistas de corazón de este miércoles es la presunta venta por parte de Kiko Rivera de su parte de Cantora, tal y como aparece en la portada de la revista Diez Minutos.

Según esta publicación, tras meses de negociaciones, el hijo de Isabel Pantoja habría encontrado un comprador para su parte de la finca heredada de Paquirri, una operación por la que recibiría 1.500.000 euros.

Los interesados serían un grupo inversor llamado ‘Compramos tu herencia’ (CTH) estarían dispuestos a asumir también la deuda de la tonadillera en el pago de la hipoteca de su propiedad, para montar allí un gran complejo hostelero y un museo de Paquirri, con el que según la revista, Kiko estaría dispuesto a colaborar:

Sobre las cargas que tiene Cantora, Kiko Rivera ya contó en Lecturas que él había quitado sus anotaciones de embargo, una de abril de 2017 por valor de unos 9.000 euros (7.000 de principal, más intereses y costas), y otra de 58.000 de diciembre de 2018. Según Diez Minutos, solo falta conseguir el documento que así lo acredite, "cuestión de días".

Las auténticas cuentas de Cantora

En 2002, Pantoja y su hijo, con 18 años recién cumplidos, hipotecaron la finca para dar liquidez a la empresa que facturaba las actuaciones de la tonadillera. Los problemas generados con Hacienda hicieron a Kiko Rivera partícipe junto a su madre de una deuda millonaria, como ya les explicó NIUS. Dos décadas después, la finca está embargada por una deuda viva de 397.369 euros con Hacienda.

Kiko Rivera ríe con disimulo cuando le preguntan por la noticia

Diez Minutos no cita la fuente de su información, pero todo apunta a Kiko Rivera, dado que el DJ ya adelantó la semana pasada que "pronto descubriríamos cositas" que no se referían a las demandas cruzadas con su tío Agustín Pantoja, sino a la venta de su parte de Cantora. Sin embargo, hoy Kiko Rivera no ha querido hoy confirmar ni desmentir esta información, respondiendo a Europa Press con "gestos de que no puede hablar, y riendo con disimulo", dejando caer que, si no es del cierta la noticia, desde luego, no le ha incomodado.

Irene Rosales: "Esa oferta estaba en pie, pero no sé nada más"

Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, afirma que "no saber nada" y "mucho menos sobre todo esto del museo. Me ha sorprendido cuando Kiko no tiene nada. ¿Cómo va a montar un museo?", ha respondido hoy la colaboradora de Viva la vida.

La nuera de Isabel Pantoja se muestra sorprendida de que los nuevos compradores estén planteándose montar en Cantora un museo de Paquirri, aunque confiesa que "esa oferta de la herencia sí que estaba en pie porque me la dieron a mí en el programa en directo, pero ya no sé nada más. No sé si Kiko se reunió con ellos porque prefiero no saber nada".

La reconciliación madre e hijo, cada vez más lejos

La presunta venta de Cantora por parte de Kiko Rivera está siendo puesta en duda o tomada con prudencia por todos los medios, debido a los obstáculos legales que plantearía una operación de este tipo.

Pero lo que deja en evidencia es la ruptura total del DJ con su madre, ya que él parece dispuesto a llegar hasta el final para deshacerse de Cantora, el único vínculo que la unía a ella, y el origen de todo el conflicto familiar que comenzó hace casi un año.

Pantoja pidió reunirse con su hijo pero este lo rechazó

Mientras, Isabel Pantoja se mantiene ajena a todas las informaciones y elude las preguntas sobre su hijo, centrada en su trabajo actual como juez del programa de Telecinco Top Star. Según El programa de Ana Rosa, la artista habría pedido reunirse con su hijo tras enterarse de su intención de vender su parte de Cantora y él lo habría rechazado.

¿Es posible legalmente la venta de Cantora?

Según Diez Minutos, los inversores interesados en Cantora están dispuestos a comprar la presunta deuda que su madre tiene con un banco por la hipoteca de la finca. Esta ascendería a 1,2 millones de euros, más los intereses de 12 meses de impago.

Isabel Pantoja tendría 9 días, los que marca la ley, para ejercitar su derecho a liquidar esta deuda ella misma. La cantante tendría ese periodo para abonar el dinero que haya ofrecido ese comprador y los gastos de la compraventa. Es decir, ella podría comprar la parte de Kiko Rivera por el dinero que él la hubiera vendido.

Sin embargo, varios abogados y expertos en operaciones inmobiliarias ponen en duda que la venta de Cantora pueda llevarse a cabo con tanta facilidad, teniendo en cuenta que Isabel Pantoja posee la mayoría (52,40%). Además, lo más lógico es que tenga detrás un importante aval para haber conseguido la hipoteca, tal y como exige normalmente cualquier banco.

La ley permite a Kiko vender su parte de Cantora, pero Pantoja tiene preferencia

La ley sí permite a Kiko Rivera vender su parte de Cantora, tal y como ha manifestado que es su intención. Pero hay que tener en cuenta que la copropietaria, Isabel Pantoja, tiene un derecho de retracto, que siempre le va a dar preferencia de actuación ante cualquier operación. Es decir, la primera que podría comprar o hipotecar la parte de Kiko en Cantora es su propia madre. Si ella no quisiera, la parte de su hijo, efectivamente, se puede llegar a vender.

Otra cuestión importante es "si se podrían dividir las 370 hectáreas de Cantora y las distintas construcciones que se han ido haciendo a lo largo de los años en esta finca", explica Vanitatis tras consultar a distintos abogados. Es muy raro que "el 57% sea de una parte de la finca y el otro de alguien totalmente desconocido", dice una experta.

La opción más sencilla y habitual sería vender la propiedad completa y repartirse el dinero en los porcentajes que les correspondan a cada uno. Si los copropietarios, madre e hijo, no llegasen a un acuerdo para que uno comprase al otro su parte, se puede forzar un proceso judicial, que siempre se desaconseja por los elevados costes para ambas partes, en el que se le dice al juez que se quiere vender una parte por ser indivisible.