Kirk Douglas violó a Natalie Wood cuando tenía 15 años, desvela ahora su hermana

En su libro de memorias que publicará la próxima semana, Little Sister, Lana Wood señala al padre de Michael Douglas como la persona que abusó de su hermana cuando se reunió con él en un hotel de Los Ángeles, informa Associated Press.

“Recuerdo que Natalie se veía especialmente guapa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en la entrada de Chateau Marmont”, escribe la hermana pequeña de Natalie Wood sobre que el suceso ocurrido en el verano de 1955, en la época en que Natalie Wood estaba rodando The Searchers (Mas corazón que odio). La reunión había sido organizada por su madre, Maria Zakharenko, quien pensó que Kirk Douglas podría hacer que “muchas puertas se abrieran para ella, con sólo un gesto de la famosa y hermosa cabeza de él en su nombre”.

“Pasó mucho tiempo antes de que Natalie regresara al coche y me despertara al cerrar la puerta de golpe”, escribe. “Estaba horrible, muy despeinada y muy alterada, y ella y mamá empezaron a susurrarse con urgencia. Realmente no podía oírlas ni entender lo que decían. Al parecer, algo malo le había pasado a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran”, cuenta Lana, ahora con 75 años y 8 cuando pasó aquello.