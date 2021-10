Larry David o cómo promocionar Netflix en HBO sin que te echen por ello

Cada vez que Larry David estrena temporada (y ya van once) , sus fans nos lanzamos a verla con ganas, pero también con miedo a la decepción , porque nos parece una hazaña que consiga mantener el nivel después de tanto tiempo. Pero sí, el guionista, productor y protagonista de Curb your enthusiasm lo ha vuelto hacer. La sitcom inspirada en su caótica vida cotidiana como productor de televisión semi retirado en Los Ángeles, ha vuelto a HBO con un brillante primer capítulo en el que, al contrario que en una de las tramas, donde se ríe de su pérdida de facultades a sus 74 años , demuestra que está en plena forma. Lo que viene a continuación contiene algunos spoilers...

Igual a los directivos de HBO no les quedó más remedio que aceptar como lo más realista que el siempre irritante personaje de Larry David la tomara hasta con ellos en esta nueva temporada. Tal vez le pidieron que "moderase su entusiasmo", como reza el título original de su serie (Curb your enthusiasm), ahora llamada Larry David. Aunque como él mismo le dice a los directivos de la ficticia Netflix cuando aceptan su proyecto, "solo pongo una condición, a mí no se me corrige". Ellos se ríen, pero él se pone serio: "No es broma", dice después de negarse a darles la mano si no es con gel hidroalcóholico.