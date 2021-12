Las Ketchup reaparecen, 20 después del 'Aserejé', en un polémico concierto en Polonia

Además de varias estrellas polacas, como la cantante Viki Gabor (ganadora de Eurojunior 2019), el concierto contará con artistas internacionales. Entre ellas las Ketchup, la cantante alemana Lou Bega, conocida por su éxito Mambo No. 5; la boy band estadounidense No Mercy (conocido por Where Do You Go?; el grupo de chicas coreanas Loona; el proyecto alemán de Eurodance Captain Jack (conocido por su single homónimo de 1995) y la cantante principal de Ace of Base, Jenny Berggren.