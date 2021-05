España gana la Eurovisión para artistas ciegos con Laura Diepstraten, la niña de 'La Voz Kids'

España reunió el 27,32% de los votos registrados (7.247 en total), seguida de Turquía, Chipre y Lituania , ha informado el grupo social ONCE en un comunicado que recoge Europa Press.

"Hay que soñar, volar, imaginar para poder observar lo que otros pueden ver con solo mirar", canta en su estrofa principal y, al conocer los resultados de la votación, ha dicho que "es maravilloso" porque “no me lo esperaba".

Por su parte, el presidente de la ONCE y del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, la ha felicitado así: "Te has convertido en un símbolo del liderazgo de España en Europa".