Levi Díaz queda en el puesto número 15, el peor resultado de España en Eurovisión Junior

RTVE ha participado en siete ocasiones en el festival. Debutó en 2003, aunque se ausentó del festival entre 2007 y 2018. El peor resultado hasta el momento era el de 2006, justo antes del parón. El ex miembro de la banda musical Auryn, Daniel Fernández, quedó en aquella ocasión en un cuarto puesto .

Levi afirmó el pasado viernes que había recibido consejos de sus predecesoras, Soleá y Melani, y de otros artistas que han participado en el festival de Eurovisión como Pastora Soler, Rosa López, Edurne o David Bisbal. "Todos me han dicho que lo disfrute mucho y que no me cambien, que sea quien yo quiera ser", subrayó en una entrevista en Efe.