1. JAVIER SARDA, relatos surrealistas escritos en el confinamiento

2. PAZ PADILLA: su lección de vida tras perder a su marido

La presentadora narra en el libro El humor de mi vida su filosofía sobre la vida y la muerte que aprendió tras perder este año a su marido, Antonio Juan Vidal , y a su madre, Dolores. "Con este libro he querido darle sentido al dolor y a mi historia ", explica Paz Padilla, que considera que no nos han enseñado a morir. "Somos una sociedad que vivimos de espalda a la muerte por puro terror".

La presentadora de Sálvame, juez de Got Talent y actriz en La que se avecina narra su singular historia de amor y el proceso de aceptación para acompañar a su marido en los últimos días y llegar a la conclusión de que la muerte es un proceso natural. Al igual que en su historia personal con Juan Vidal, el amor y el humor se entremezcla en el texto, que también será llevado al teatro.

3. RISTO MEJIDE: novela inspirada en una anécdota real

El presentador de Mediaset (Todo es mentira, Got Talent, Chester, y muy pronto, Top Star) saca tiempo para escribir, casi un libro por año: "Es donde realmente puedo expresar lo que siento" , confesaba a NIUS . El chisme , su décimo libro y su segunda novela después de ocho ensayos, es una historia semibiográfica , en la que reflexiona sobre "la mentira que esconde el éxito".

4. JULIA OTERO, SANDRA SABATÉS y otras voces feministas

Julia Otero , la locutora de Onda Cero que lucha actualmente contra el cáncer , abre el libro hablando del apoyo que recibió de su padre , junto a Ada Diez (Hits with Tits). Las otras historias reales están escritas por la cantante Eva Amaral y María Hesse (Frida Kahlo, Bowie, El placer); Leticia Dolera (Morder la manzana) y Raquel Riba Rossy (Lola Vendetta); Sandra Sabatés (El intermedio) y Sandra Cardona (Bouillon); Almudena Grandes (Los besos en el pan) y Sara Herranz (La persona incorrecta); Lola García (La Vanguardia) y Agustina Guerrero (La Volátil); Diana López Varela (No es país para coños) y Akira Pantsu (Planeta Manga); Estefanía Molina (La Sexta Noche, Al rojo vivo) y Ana Oncina (Los f*cking 30); Patricia Campos (Tierra, mar y aire) y Sara Soler (En la oscuridad).

Son relatos que hablan sobre "un padre feminista; sobre lo ridículas que se ven nuestras asociaciones de lo masculino y lo femenino cuando estas se invierten durante un día; sobre cómo la anorexia fue el síndrome de la impostora original ; sobre cómo las mujeres, incluso cuando son mayoría, se silencian a ellas mismas ; sobre cómo la vida de tus antepasadas te ha formado como eres hoy; y sobre usar la valentía y el coraje para hacer aquello que todo el mundo te dice que no puedes hacer solo por ser quien eres". Fecha de salida: 17 de febrero Editorial: Planeta Comic

5. JORDI SÁNCHEZ, relatos críticos y disparatados sobre su profesión

Nadie es normal es una serie de relatos "frescos, divertidos, originales, imprevisibles y sinceros" , sobre una ·asistenta con incontinencia verbal, unos matones septuagenarios realizando el que creen su último trabajo, un taxista insolente y preguntón, amigos, vecinos, compañeros de reparto, pelotas, pesados…". No falta la acidez y la crítica a su propio mundo profesional, con anécdotas tiernas o cómicas. Fecha de salida: 10 de marzo Editorial: Planeta

6. TANIA LLASERA se come "la vida a mordiscos"

7. LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ, su vida tras un ictus y 36 días en coma

8. MELANI, el "viaje alucinante" de la ganadora de 'La Voz Kids 4'

9. HELEN LINDES, su faceta desconocida como escritora de cuentos

10. ALBERT ÁLVAREZ, un "superviviente" también en la vida real

"Empecé a tener una serie de conflictos en la calle que me llevaron por mal camino y hasta los 18 años estuve bastante perdido ", confiesa. Una lesión deportiva le apartó del deporte pero se reinventó en televisión. Ahora comparte su día a día en Instagram y ha lanzado este libro de autoayuda , Metamorfosis , basado en su experiencia.

11. ITZÍAR CASTRO, poemas en los que desnuda su cuerpo y alma

La actriz y cantante Itziar Castro es conocida por su papel en la serie Vis a vis y en películas como Campeones o Pieles, por la que fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación y ganadora del premio de la Unión de Actores. Ya había escrito piezas teatrales y cortometrajes aunque este es su primer libro, un poemario en el que desnuda su alma y su cuerpo, por lo que recibió críticas redes sociales. Pero eso es algo a lo que Itzíar Castro ya está acostumbrada. "Me han insultado, me han hecho bullying... pero no han podido conmigo", "hay gente que va al psicólogo, yo escribo", ha dicho en recientes entrevistas.