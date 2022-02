Linda Evangelista posa por primera vez tras quedar desfigurada: "Ya no me escondo"

La modelo reaparece en la revista People para narrar la "pesadilla" que sufrió por la cirugía estética que la dejó "permanentemente deforme"

"Dejé de comer y pensé que me estaba volviendo loca"

Ha demandado a la empresa que le hizo la criolipólisis por 50 millones de dólares

Cinco meses después de denunciar que llevaba cinco años desaparecida por una operación estética que le deformó la cara, Linda Evangelista ha reaparecido hoy compartir su historia y dejarse ver en una entrevista y sesión de fotos que publica People.

“Ya no me escondo”, dice la modelo de 56 años en la famosa revista americana, donde narra la “pesadilla” vivida tras someterse a una criolipólisis que la dejó "permanentemente deforme" y la llevó a una espiral de profunda depresión, tristeza y autodesprecio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People Magazine (@people)

La criolipólisis es un tratamiento dermatológico para eliminar la grasa corporal mediante la aplicación de frío. Se trata de una alternativa a la liposucción, sin agujas, sin intervención quirúrgica y sin anestesia. Puede provocar ocasionalmente efectos secundarios como edemas, hiperpigmentación de la piel o hiperplasia adiposa paradójica, que fue lo que sufrió Linda Evangelista.

Demandó a la clínica por 50 millones de dólares

Evangelista demandó el pasado septiembre a la empresa matriz de CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., por 50 millones de dólares en daños, alegando que no ha podido trabajar desde que se sometió a siete sesiones de criolipólisis desde agosto de 2015 hasta febrero de 2016. Así era su rostro antes de la intervención:

"Me encantaba estar en la pasarela”, dice la modelo icono de los años 90. “Ahora temo encontrarme con alguien que conozco. Ya no puedo vivir más con este dolor, escondida y avergonzada, por eso me he decidido a hablar”.

Evangelista cuenta que fue tres meses después de iniciar el tratamiento cuando comenzó a notar protuberancias en la barbilla, los muslos y el área del sostén. Precisamente las áreas que había querido adelgazar con esta liposucción, de repente, estaban creciendo. Después se endurecieron y terminaron entumecidas.

"Llego un punto en que no comía nada, me estaba volviendo loca"

Al principio trató de corregirlo ella misma, “pensando que estaba haciendo algo mal", y comenzó a hacer dieta y más ejercicio. "Llegué a un punto en que no comía nada, me estaba volviendo loca”.



Finalmente acudió al médico en 2016, que le diagnosticó hiperplasia adiposa paradójica (HAP) y le recomendó que dejara de hacer dieta porque eso no iba a solucionarlo.

El HAP es un efecto secundario raro que afecta a menos del 1 por ciento de los pacientes de criolipólisis, donde el proceso de congelación hace que el tejido adiposo afectado se espese y se expanda, el efecto contrario al deseado.





El Dr. Alan Matarasso, cirujano plástico de Nueva York y profesor de la Escuela de Medicina de Northwell, lo explica así a People: "Los pacientes quieren reducir algo, y se agranda. Y el problema con la HAP es que, en algunos casos, es posible que no desaparezca.”



Un representante de la empresa CoolSculpting se ha defendido, asegurando que los efectos secundarios raros conocidos como HAP "están muy estudiados y siguen estando bien documentados en la información para pacientes y proveedores de atención médica".

Dos liposucciones para corregir el daño

Evangelista cuenta que CoolSculpting se ofreció a pagar la liposucción con un cirujano elegido por la compañía, para corregir el daño que le habían ocasionado. En su demanda, Evangelista dice que antes de la liposucción, se le informó que la compañía cubriría el procedimiento solo si firmaba un acuerdo de confidencialidad. Ella se negó y se sometió a la primera de dos cirugías de liposucción de cuerpo completo, que dice que pagó, en junio de 2016.

La modelo tuvo que usar prendas de compresión y fajas durante ocho semanas, pero los efectos no remitían, incluso después de una segunda liposucción en julio de 2017.

Su postura también se ha visto afectada porque ya no puede "poner los brazos planos a los lados. No creo que los diseñadores quieran vestirme así", lamenta, mostrando la protuberancia debajo de su brazo, “sobresaliendo de mi cuerpo".

"Ya no puedo mirarme al espejo porque no me reconozco"

Todo esto le ha causado un problema de autoestima que ya no le permite mirarse al espejo, “porque lo que veo no se parece a mí”, con aquella modelo que hace 30 años protagonizó más de 700 portadas de revistas.

Con su demanda, y la entrevista y posado para People, Evangelista trata de recuperar su confianza en sí misma, y compartir su arrepentimiento por ceder a la tiranía de los retoques estéticos.

Habla para deshacerse de la "vergüenza" y ayudar a otras mujeres