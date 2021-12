La nieta de Manolo Caracol estalla por las acusaciones de malos tratos a Lola Flores en la docuserie

Una imagen de Manolo Caracol, fallecido en 1973, que no ha gustado nada a su familia . Su nieta, Salomé Pavón, ha emitido un comunicado en el que muestra su “indignación” por lo que considera “injurias” y “difamaciones” a la figura de su abuelo.

"Le pidió perdón y le rogó que no denunciase porque estaba enferma de cáncer y necesitaba el dinero" , desvela la nieta ahora. Lo que no especifica Salomé Pavón es si Lola Flores pidió perdón a su madre por mentir o, simplemente, por contarlo.

Luisa Ortega lo dejó pasar, algo que ahora su hija, Salomé, considera que fue un error. "Cuanto más pasa el tiempo, me doy cuenta de que no responder a esas acusaciones fue un error”. La nieta de Manolo Caracol critica que, de haber sido cierto que su abuelo pegó a Lola Flores, ésta debió denunciarlo en su momento, acogiéndose a la ley que ya había entonces. “Para acogerse a ella no hacía falta que muriera Franco o apareciera el covid", dice.