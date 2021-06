Lola Índigo y otros rostros conocidos que se han pasado al doblaje con polémica incluida

La noticia parecía no sentar muy bien a la actriz de doblaje habitual para Zendaya, la estadounidense que pone voz al personaje en la versión original. Vera Bosh no ha escondido su desilusión al compartir el video de Lola Índigo con el emoticono de un corazón roto.

Otros famosos “intrusos” en el doblaje de animación

Pero Lola Indigo no es la primera que se hace con un papel de doblaje pese a no dedicarse a ello. Edurne también prestó su voz para la película My Little Pony; Andreu Buenafuente hizo lo mismo en El parque mágico; Mercedes Milá tuvo un cameo como reportera bajo el mar en la película El Espantatiburones; Álex de la Iglesia fue el villano en Los Increibles; Chenoa participó en El Cavernícola; o Alaska y Mario Vaquerizo fueron también el matrimonio Frankenstein en Hotel Transilvania, donde también tiene un papel protagonista el presentador y humorista Dani Martínez.