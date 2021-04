Lola Ortiz, de 'MYHYV' y 'Supervivientes', se despide de su novio Luis Ojeda: "Estoy completamente destrozada"

Se desconocen aún las causas del "repentino" fallecimiento del joven, de 20 años

"Te echo mucho de menos Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo", ha escrito Lola, que ha compartido varias fotografías y vídeos de la pareja

La concursante de Supervivientes y extronista de Mujeres y hombres y viceversa Lola Ortiz se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la muerte de su novio, el exjugador del equipo juvenil de la UD Las Palmas Luis Ojeda Suárez, con tan solo 20 años.

"Te echo mucho de menos Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo, espero que te haya llegado", ha escrito en Instagram junto a un vídeo de ambos.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa, que mantenía una relación con el joven desde hace unos meses, ha compartido en sus redes sociales varios vídeos y fotografías de la ambos, e incluso su canción favorita. "Sé que muchos se están preguntando que ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así", ha manifestado.

"El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con todo mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar", ha continuado diciendo.

"Ayer tus amigos te escribimos cartas. Y las mandamos al cielo", ha asegurado Lola, junto a una imagen con velas y una foto del joven. La concursante de realities ha pedido después disculpas a sus amigos por no contestar a sus mensajes y llamadas: "No tengo ánimos para eso. No puedo".

Hace tan solo una semana, Lola publicaba una fotografía junto a Ojeda para felicitarle por su cumpleaños: "Feliz cumpleaños cariño. Aunque parece que el cumple es mío, porque vaya regalo me llevo". Por su parte, el joven le daba las gracias "por hacerme tan feliz, eres increíble!!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lola (@lolita_ol)