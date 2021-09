Lolita Flores, última famosa lapidada por "no ser feminista", deja las redes con portazo: "Hasta nunca"

La cantante, duramente criticada por su visión del feminismo ("no me gusta lo que acaba en ismo") y defender por igual a los hombres, "que también sufren maltrato, aunque les maten menos"

Abandona Twitter, harta de los ataques: "No sois jueces, dejadme en paz". Y explica mejor sus palabras

Las cantantes Bebe y Aitana también enfadaron a sus fans por declaraciones similares

Lolita Flores ha abandonado Twitter, dando un "portazo", después del alud de críticas que ha recibido en esta y otras redes sociales por sus opiniones sobre el movimiento feminista.

La cantante dijo que no se consideraba “feminista” sino un “ser humano, una mujer y muy mujer”, que también es defensora de los hombres: "Que me perdonen las mujeres, está claro que a ellos no les matan como a nosotras, pero también sufren acoso y violencia”, dijo este sábado en laSexta Noche.

Lolita reconoció desconocer qué era el #MeToo, el movimiento mundial en el que mujeres famosas y anónimas han denunciado algún tipo de acoso sexual, aunque dijo que le “parece perfecto que todas las mujeres que sufren maltrato lo denuncien”.

No declararse claramente “feminista”, cuya definición en la RAE es defender la igualdad entre el hombre y la mujer, se paga muy caro hoy en día en las redes sociales. Es algo a lo que también se han enfrentado otras famosas como las cantantes Bebe o Aitana.

Pero la hija de Lola Flores ha recibido tantas ataques estos días que ayer decidía dejar Twitter, red que definió como “un nido de víboras aburridas” y calificó de “tonta” a la gente que la criticaba sin entenderla o compartir su opinión.

"Déjenme en paz. Me voy de Twiter para siempre, no estoy para aguantar impertinencias, no sois jueces, y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya, no sed felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión. Adiós, hasta nunca", escribió la hija de Lola Flores, que sí continuará en Instagram, considerada una red social más amable.

Como suele ocurrir tantas veces, muchos usuarios han juzgado a Lolita basándose en algunos titulares extraídos de contexto. La artista animó a las mujeres a denunciar, aunque quiso también romper una lanza en favor de los hombres o cualquier otra persona que se considere víctima de maltrato.

“Yo creo que hay muchos hombres también, y que me perdonen las mujeres, está clarísimo que a los hombres no los matan como nos matan a nosotras, porque ahí está el tanto por ciento”, dijo.

Se explicó mejor tras la polémica: "¿Por qué tengo que tener una etiqueta?"

En un tuit anterior a su marcha ha dicho que no le gusta "nada lo que acaba en ismo", pero "defiendo a la mujer porque lo soy porque soy madre y hermana, tía y sobrina, nieta y tía y sobre todo porque nos matan, ¿por qué tengo que tener una etiqueta?"

"No me hace falta ser feminista para defender los derechos del ser humano"

La cantante añadió que “con 63 años sé muy bien donde estoy parada. A la mierda los que se aburren, no me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos, y sobre todo de los maltratadores, manipuladores, etcétera, tengan el sexo que tengan".

Además, se mostró "en contra de los que quitan la libertad, la paz y de los que humillan a la mujeres y a los niños, sigo creyendo en el ser humano sea de la clase que sea, el malo a la cárcel, los desprecio pero déjenme en paz".

Bebe y Aitana, otras cantantes criticadas por su visión del feminismo

La cantante Aitana también se vio envuelta en una polémica similar el pasado mes de marzo, cuando usó el verbo “adoctrinar” para dar su opinión sobre el feminismo.

“Soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie. Aunque sí intento ser cautelosa, evitar el machismo y no cosificar a las mujeres en mis canciones”, respondía a la revista Esquire. Unas declaraciones que no gustaron a algunos de sus seguidores, por lo que la artista y ex de Operación Triunfo se vio obligada a explicarlas.

“Sabéis lo mucho que fomento la igualdad y el feminismo para que llegue al máximo de personas posibles. Supongo que las personas que me siguen y me conocen sois conscientes de lo implicada que estoy al respecto. Dejemos de incitar al odio, por favor. Y desde luego, dejar claro que el feminismo no es ningún adoctrinamiento, es un movimiento”, rectificó Aitana, cuyo última canción, Ni una más, está dedicada precisamente a las víctimas de la violencia de género.

La cantante Bebe también pasó de ser icono feminista, por las canciones contra la violencia machista que la lanzaron a la fama (Malo y Ella) a ser diana de críticas por lo que dijo el pasado Día de la Mujer:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Labebebellota (@labebeypunto)

"Feliz día a todas las mujeres que desde hace muchos años hicimos el camino para que un montón de descerebradas se lo encontraran todo hecho y pudieran salir a gritar que quieren volver 'solas y borrachas' a casa", escribió el 8 de marzo, dejando claro que cuestionaba algunas opiniones dadas dentro del feminismo actual, como también la condena sin matices del piropo.

“Feliz día a las mujeres que sabíamos que podíamos ser iguales sin odio, que estudiamos y trabajamos codo con codo con compañeros y que volvimos a casa con amigos, que mimamos a nuestros hombres porque QUEREMOS y porque nos miman, y feliz día a las mujeres que supieron escuchar un... GUAPA... con una sonrisa y un rubor...", escribió también.