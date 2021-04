Hande Erçel y Kerem Bürsin confirman que tienen una relación después de 10 meses de rodaje

Los actores publican fotos de su viaje a Maldivas y un fan les fotografía cogidos de la mano

Se cumplen así los rumores y deseos de los fans de la serie de Telecinco

El roce hace el cariño, o tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe… Sea como sea, se cumple finalmente el deseo de los fans de Love is in the air (Sen Çal Kapimi), con la confirmación de que sus actores protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, son pareja también en la vida real.

Desde que empezó a emitirse la exitosa serie turca de Mediaset, y tras diez meses de rodaje, los medios vienen especulando con la relación sentimental de la pareja estrella (Eda Yildiz y Serkan Bolat ) fuera de la pantalla. Ellos siempre lo han negado o jugado al despiste.

De hecho, a Hande Erçel se la relacionó recientemente con el empresario Murat Can Akdoğan. Y la última novia conocida de Kerem Bürsin fue Murat Dalkılıç. Después se habló de romance con Demet Özdemir (Pájaro soñador), aunque ninguno de los dos lo confirmó.

Sin embargo, el viaje de la pareja estrella de Love is in the air a Maldivas destapado por un fan, con una foto borrosa en el hotel, desató hace unos días los rumores de romance entre ellos. Y ahora, los propios actores han confirmado la relación en sus redes sociales con fotografías paralelas de su escapada romántica, en el que han estado acompañados por la familia de ella (su hermano, su cuñada y su sobrina):

Kerem Bürsin: "En un lugar maravilloso con una mujer maravillosa"

En las últimas horas, los dos actores compartieron en sus respectivas stories de Instagram sendas imágenes individuales en Maldivas. Kerem Bürsin escribía: "una vista maravillosa, en un lugar maravilloso con una mujer maravillosa". Aunque no se la ve con nitidez, los fans ya han averiguado que esa "mujer maravillosa" que le acompaña es Hande Erçel. El actor también ha compartido esta otra fotografía:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

La propia Hande Erçel lo confirmaba con otra imagen muy estudiada en su Instagram, con su compañero de espaldas y en una posición algo lejana, aunque suficiente para saber que se trataba de Kerem Bürsin, ya que escribía "Y tú. El B [Bürsin]". También ha compartido imágenes desde allí como ésta:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Un fan les "caza" cogidos de la mano

Hande y Kerem se han dedicado frases en sus redes que tampoco dejan lugar a dudas de que están juntos. "Mi querido", ha escrito ella en una imagen donde el actor celebraba el Día de la Tierra. "Tú eres mi querida, por cierto, qué fotos tan bonitas estás tomando", le respondía él.

Además, para mayor confirmación, un fan compartía en redes una foto de la pareja cogida de la mano en el aeropuerto, cuando estaban a punto de embarcar de regreso a Turquía. Aunque no se les ve bien, sus seguidores dan por hecho que son ellos.

La madre de Kerem empieza a seguir a su "nuera"

Otro detalle que vendría a confirmar el romance, o al menos la buena relación que hay entre ellos, es el 'follow' que ha hecho la madre de Kerem Bürsin, presunta suegra de Hande Erçel, a la cuenta de Instagram de la actriz turca.

¿Estrategia de 'marketing' o realidad?

Sea cierto o una estrategia publicitaria para seguir manteniendo la ilusión entre sus fans, lo cierto es que las redes están revolucionadas con la posibilidad de que, al fin, la historia de amor que ha conquistado a tantos espectadores se haya hecho realidad.

Quién es Hande Erçel, la mujer "más bella del mundo"

Hande Erçel empezó como modelo (Miss Turquía 2012) y un año después probaba suerte en la interpretación. Su papel en la exitosa serie romántica Hayat: Amor sin palabras la convirtió en una de las actrices más cotizadas del país, tras ganar el Turkey Youth Award a la Mejor Intérprete en 2017. En la actualidad es uno de los nombres más buscados en la red, con la friolera de 21 millones de seguidores en Instagram (@handemiyy).

Su belleza la ha llevado a liderar este año la lista las 100 mujeres más bellas del mundo (Top Beauty World), por delante de Emma Watson, Miranda Kerr, Emilia Clarke, Taylor Swift, Sophia Turner o Jennifer Lawrence. Todo gracias a un físico espectacular que no es del todo natural, ya que según los expertos, lo habría perfeccionado bótox y relleno de labios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Como toda buena influencer, Hande Erçel también tiene una faceta solidaria. En noviembre, cuando cumplió 27 años, hizo un llamamiento a sus seguidores para que en lugar de enviarle regalos hicieran donaciones a Kansersiz Yasam (Vida sin cáncer), una asociación para ayudar a enfermos de cáncer.

La protagonista de Love is in the air y Hayat: amor sin palabras también participó en Siyah İnci (Perla negra) de Star TV (Turquía) y en Halka (El anillo) de TRT 1. Su actuación más reciente fue el papel protagonista en Azize (Kanal D), que no fue renovada. Y después de Love is in the air debutó en el cine con la película turca-iraní Mest-i Aşk (Intoxicated by love).

Quién es Kerem Bürsin, el nuevo galán turco

Kerem Bürsin (33 años) es un actor y modelo turco que ya era conocido antes de Love is in the air por su participación en las series Güneşi Beklerken (2013−2014) y Şeref Meselesi (2014−2015).

En 2017 fue galardonado con el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en Bu Sehir Arkandan Gelecek. Aunque no tiene los seguidores de Hande Erçel, su pareja en la ficción, cuenta con la nada despreciable cifra de 7.5 millones de fans en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

Kerem Bürsin se mudó con doce años a Estados Unidos. Se graduó en Comunicación y Marketing en Emerson College (Boston), al tiempo que se formaba en interpretación. Empezó en películas americanas como la producción de terror y ciencia ficción Sharktopus en 2010, o en anuncios de televisión.

Cuando regresó a Turquía, hizo su primera serie, Güneşi Beklerken, a la que siguieron cinco telenovelas más, siempre combinando trabajo en Hollywood con Turquía, ya que domina los dos idiomas. No ha dejado la publicidad, siendo imagen de la marca de prendas vaqueras, Mavi Jeans, en la que también colabora su ex novia, Serenay Sarikaya.

Después de Love is in the air Kerem Bürsin tiene previsto grabar la cuarta temporada de la serie Aynem Aynem, junto a Nilperi Sahinkaya.

Los eternos rumores de romance en la vida real

Love is in the air fue comparada en los inicios con 50 sombras de Grey por la tensión sexual de la pareja protagonista:

Una atracción que según los fans y medios otomanos habrían llevado también a la vida real. En los últimos meses, varias revistas de corazón vienen especulando con que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos.

De hecho, como toda pareja mediática que se precie, Hande y Kerem ya tiene su propia "carpeta", llamada #EdSer (las primeras sílabas de sus personajes en Love is in the air, Eda y Serkan), con la que sus fans 'shippean' (jugar a unirles en la vida real) a diario.

Entre las pruebas que daban hace meses los medios turcos del noviazgo de Hande Erçel y Kerem Bürsin está el enfado del ex de ella, el cantante turco Murat Dalkılıç, cuando les vio juntos en el especial de Año Nuevo de La Voz de Turquía (O Ses Türkiye):

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Los rumores de romance entre los coprotagonistas de Love is in the air surgieron desde que comenzó el rodaje de la serie, el pasado mes de junio, aunque ellos lo han negado siempre o jugado a la ambigüedad. "Pero sus acciones y lenguaje corporal cuando están juntos dicen lo contrario", opinaba el medio Albawaba.

El periodista turco Akef Yaman aseguró que tenían una relación secreta desde que comenzaron a grabar pero no querían hacerlo público hasta que acabase la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Kerem Bürsin fue novio durante cuatro años de Serenay Sarikaya, otra actriz turca muy conocida por su papel en Medcezir:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Serenay Sarıkaya (@serenayss)

El actor de Love is in the air dejó recientemente a su última novia, Murat Dalkılıç y fue relacionado sentimentalmente con Demet Özdemir (Pájaro soñador), aunque ninguno de los dos llegó a confirmar la noticia.