La productora de 'Love is in the air' desmiente los rumores sobre el fin de la serie

Las alarmas se habían disparado entre los fans tras publicarse que la ficción romántica acabaría en mayo

Los responsables de 'Sen Çal Kapimi' en Turquía explican cuál es la situación real con la cadena allí, Fox TV

Love is in the air es uno de los fenómenos televisivos del momento. Desde su estreno hace dos meses en España, la serie turca ha ido ganando adeptos hasta formar un auténtico ejército de fans enganchados a la historia de amor de Eda y Serkan, ya sea en su emisión en Telecinco, Divinity o la plataforma MiTele. Además, es el contenido más demandado de las webs de Mediaset sólo superado por La Isla de las Tentaciones, y que más repercusión tiene en redes sociales.

Ayer en @divinity_es el capítulo de #LoveIsInTheAir a las 17:31 fue lo + VISTO del canal con el 3.2% de cuota de pantalla y 316.000 espectadores de media.



Un total de 441.000 personas vieron en algún momento la serie con una fidelidad del 71.8%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/0kW0p4Te5p — Barlovento Comunicación (@blvcom) March 16, 2021

Pánico entre los fans ante el posible final anticipado

La emisión en nuestro país va algo por detrás de su país de origen, Turquía, por lo que los espectadores siguen muy cerca todas las noticias que llegan de los medios otomanos, tanto sobre el argumento de la serie como de la vida de los actores, Hande Erçel y Kerem Bürsin.



En los últimos días no estaban llegando muy buenas noticias para los fans. La audiencia de Love is in the air en Turquía, los sábados por la noche a través del canal Fox TV, había descendido en los últimos episodios.

Algo que contrasta con el éxito que tiene en España (millón y medio de seguidores solo en Telecinco) y en otros territorios en los que se emite. El desgaste en Turquía podría entenderse por el distinto escenario televisivo, plagado de ficciones similares muy competitivas. Que se hayan emitido más de 30 capítulos de 140 minutos -cuando a veces sus series no duran más de 13-, ya es un logro en el país. Pero los 3,6 millones de espectadores de media que registra últimamente Love is in the air allí, por debajo del listón "psicológico" de los 4 millones, no parecen ser suficientes para tener la continuidad asegurada.



Las alarmas sobre la posibilidad de que la cadena decidiese precipitar el final de la serie, sin una nueva temporada, empezaron a saltar en medios y redes sociales, para disgusto de los fans, que se resisten a que el romance de Eda y Serkan llegue a su fin, o piden a los guionistas que, de tener que hacerlo, sea de una forma que satisfaga a los espectadores:

#Sençalkapımı si es verdad la cancelación espero que lleguen al capítulo 40 como se había dicho y que le den un buen final como se merece el gran público internacional que tiene la serie — Euge 🇦🇷 (@Baires_Mec) March 16, 2021

La productora desmiente el rumor "injustificado" con mensaje tranquilizador

La gota que ha colmado el vaso ha sido una reciente publicación del medio TV 100, según la cual Sen Çal Kapimi -nombre original de Love is in the air- concluiría al final de la presente temporada (en mayo), sin renovar por una segunda tanda de episodios.



Tal ha sido el revuelo entre los fans que la productora de la serie, Asena Bulbüllosgluo, ha tenido que salir a desmentir que haya una decisión tomada. "Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional", dice la productora.



Los responsables de Love is in the air son conscientes de que la audiencia manda y "toda serie tiene un proceso de finalización", pero "cadena y productora decidirán de forma conjunta sobre esto y lo anunciarán cuando llegue el momento", concluyen, pidiendo "respeto" por su trabajo.

Un desmentido que ha tranquilizado a los fans, que han llenado la red en las últimas horas con mensajes como éste, pidiendo que dejen de "atosigar" a los productores y guionistas:

Por favor den rt a esto y ayudemos a terminar el tema. Pido al verdadero fandom que seamos respetuosos en estos temas y dejemos de insultar y atosigar. pic.twitter.com/fyg1jGDeXN — Lilymyyy 🥰🤡🧡💬💅🐾🌺 (@LoveIsI14938593) March 16, 2021

Bravo 👏 👏 congratulations 🎊🎈🎉🥳🥳 it’s all because fandom of SCK ❤️ so you didn’t going to do final to our beloved #SenCalKalpımı ❤️❤️🥰🤘🤘 pic.twitter.com/Db5riI8JuI — KeremBursinFans💝 (@margalitlev) March 16, 2021

Piden que el final sea coherente y no precipitado

Los fans de Love is in the air son conscientes de que la productora deja ver, entre líneas, que está estudiando con FoxTV el futuro de la serie, y saben que la decisión final será de la cadena. Lo único que piden es que, de terminar con esta temporada, no le den un desenlace precipitado.

Esta serie se merece un final por todo lo grande, una Eda graduada en la universidad, Melo con su gran historia de amor, Cerem centrada con su sueño cumplido y alguien que le quiera mucho, los malos hundidos, los buenos felices ,y una gran boda!!!! #SenCalKalpımı — Vir (@virgrf) March 16, 2021