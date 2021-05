'Love is in the air' dispara las ventas de 'El Principito' y el otro libro de la serie

El clásico de Saint-Exupéry, al que los protagonistas recurren para aclarar sus sentimientos, entra en el Top 10 de la semana

Salir en televisión no garantiza arrasar en las librerías, pero sí esa primera e importante plataforma de promoción para que conozcan o recuerden una obra.

Un reciente ejemplo de cómo un fenómeno televisivo se puede extender al papel es el de Love is in the air, la serie turca que siguen cada semana millones de personas en Telecinco o en las webs de Mediaset.

El principito, de Antoine Saint-Exupéry, y Madona con abrigo de piel, de Sabahattin Ali, los libros favoritos de la pareja protagonista en la ficción, han aumentado considerablemente sus ventas en nuestro país desde el estreno de la serie.

Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsn) recurren en varios capítulos a estos dos clásicos de la literatura francesa y turca para aclarar sus sentimientos:

El galán de Love is in the air, Serkan, busca en las páginas de El Principito (1943) respuestas a sus dudas y la paz para tratar de ser mejor persona, una de las esencias de la famosa obra del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. "Cuando era pequeño mi padre me regalaba una edición cuando cumplía años", reconoce el personaje de Kerem Bürsin en la telenovela turca.

En Love is in the air, Serkan también lee Madona con abrigo de piel (1931), libro de culto y uno de los más vendidos en Turquía, obra del escritor, poeta y periodista turco Sabahattin Ali, muy famoso de los años 40 y 50. Fue rescatada del olvido a finales de los noventa y se convirtió en un inesperado fenómeno en su país, sirviendo de inspiración a otros seriales turcos. Desde entonces, Madona con abrigo de piel ha vendido cerca de un millón de ejemplares.

'El Principito' "reconquista" el top 10 de más vendidos

La subida más espectacular la ha pegado El Principito, que esta última semana entraba por primera vez en el Top 10 (noveno puesto), mientras que Madona con abrigo de piel también ha ido escalando puestos, aunque en menor medida, y ya ocupa el puesto 66 de los 100 más vendidos.

Uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, El Principito es de obligada lectura en los colegios, pero el guiño que le hace Love is in the air habrá sido, sin duda, la clave de este renovado interés actual, tal y como reconocía hoy la periodista Rosa Belmonte en ABC. Aunque está considerado a menudo como un libro infantil, El Principito aborda la adultez con temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida.

Telecinco lanzó un concurso con los dos libros

Al auge de El Principito y Madona con abrigo de piel habrá contribuido también el concurso que lanzó Telecinco en redes sociales con motivo del reciente Día de Libro, sorteando varios packs de los dos libros, firmados por los actores de Love is in the air, entre su millón de seguidores en Instagram y más de 1,7 millones en Twitter:

Belén Esteban leyó 'Madona con abrigo de piel'

Además, el pasado Sant Jordi, en Sálvame crearon un rincón de lectura en el que los colaboradores leían fragmentos de los libros vinculados a la serie Love is in the air. Belén Esteban recitó unas frases de Madona con abrigo de piel. En los últimos 30 días, las búsquedas del título de este libro asociado a la serie de Telecinco se han disparado en Google.

Los libros de Paz Padilla y Beatriz Montañez, también en el Top 10

La fuerza de la televisión se refleja también en el libro de Paz Padilla El humor de mi vida (Harper Collins), donde la presentadora y actriz de Telecinco narra su filosofía sobre la vida y la muerte que aprendió tras perder este año a su marido, Antonio Juan Vidal, y a su madre, Dolores. Paz Padilla lleva ya un mes arrasando con su libro, pero esta semana ha subido del sexto al segundo puesto, solo superado por la última novela de María Dueñas, Sira.

Y junto a El Principito, otro libro "nuevo en la lista de los más vendidos" es la novela de Beatriz Montañez, Niadela (Errata Naturae), en la que la ex presentadora de televisión (El Intermedio, Hable con ellas...) narra su aventura viviendo sola en una cabaña alejada de la sociedad durante cinco años, cuando se retiró de los focos. Un libro que también ha tenido mucha promoción en medios en las últimas semanas.

Esta es la lista completa de los libros más vendidos de la semana:

1. Sira, de Maria Dueñas (Planeta)

2. El humor de mi vida, de Paz Padilla (Harper Collins)

3. El arte de engañar al karma de Elisabet Benavent (Suma)

4. El juego del alma, de Javier Castillo (Suma)

5. El infinito en un junco, de Irene Vallejo (Siruela)

6. Transbordo en Moscú, de Eduardo Mendoza (Seix Barral)

7. Independencia, de Javier Cercas (Tusquets)

8. Tomás Nevinson, de Javier Marías (Alfaguara)

9. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry (Salamandra9

10. Niadela, de Beatriz Montañez (Errata Naturae)

¿De qué van ‘El Principito’ y ‘Madona con el abrigo de piel’?

El principito cuenta la historia de un pequeño príncipe de otro planeta, que viaja por el universo y recala en la Tierra, donde conoce a un aviador perdido en el desierto del Sáhara. Sus conversaciones son profundamente filosóficas y tratan de la distinta manera de ver el mundo que tienen los niños y los adultos, que pierden la sabiduría al crecer.