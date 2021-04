Las fotos de la "casa azul"

¿Por qué le gustaba tanto el azul a Lucía Bosé?

La respuesta se la dio a Bertín Osborne en su programa Mi casa es la tuya. La artista italiana desveló que el motivo tenía que ver con su nieta, Bimba Bosé. La modelo, hija de Lucía Dominguín, sobrina de Miguel Bosé y hermana de Palito, que ahora está en Supervivientes, fallecía en 2017 de un cáncer. Bimba fue quien se atrevió a teñir el pelo de su abuela y probar diferentes colores. "Fue Bimba, ella me lo puso verde, amarillo, violeta y, un día, me lo tiñó de azul. Me gustó, así que me lo dejé así", confesaba la actriz.