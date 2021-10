Luis Miguel Domínguez, dos años después del ictus: "El golpe vino a matar, pero ya voy ganando la partida"

El naturalista muestra su proceso de recuperación del infarto cerebral que le llevó al coma y paralizó la mitad de su cuerpo

Le dijeron que no volvería a caminar pero ya lo ha conseguido. "Lo que no te mata te hace más fuerte, y hoy soy mucho más fuerte"

"Cuando Mónica y yo entramos en el centro de rehabilitación, le dije 'cariño, dentro de unos meses vamos a salir caminando, ella sonrío, y muchos meses después, aquí estamos", cuenta Luis Miguel Domínguez sobre el reto que se propuso hace ya dos años y medio, cuando sufrió un ictus que le tuvo 39 días en coma y que paralizó media parte de su cuerpo.

“Cuando me dio el ictus pensé ‘bueno, una cojera será llevadera, pero me dijeron ‘no, Luismi, es que no vas a volver a caminar’”, recuerda el naturalista del mazazo que supuso saber, cuando despertó del coma, los estragos que había hecho el infarto cerebral en su movilidad, como ya contó entonces en la entrevista que dio a NIUS.

Primera meta conseguida: volver a caminar

Afortunadamente, el ictus no afectó a sus capacidades cognitivas, “que permanecieron intactas”. Luis Miguel Domínguez se puso en manos de especialistas en rehabilitación con una meta clara: volver a andar.

“Yo soy muy andariego, necesitaba andar como fuera”, explica ahora en un reportaje para el programa De seda y hierro de La 2 (TVE), que ha mostrado sus progresos en estos dos últimos años.

Si en octubre de 2019, cuando le entrevistamos nosotros, solo cinco meses después del ictus, apenas podía mover la mitad de su cara, y mucho menos levantarse, Luis Miguel Domínguez se comunica ahora con total fluidez y lleva una vida relativamente normal e independiente.

Ahora me gusta ir solo, dejo a todos preocupados, pero es un reto maravilloso

“Ahora me gusta ir solo, dejo a todo el mundo preocupado, ‘Luismi, ten mucho cuidado, me dicen’, pero me parece un reto maravilloso”, dice mientras se le ve cruzando la calle, sin ayuda de nadie, ni siquiera de un bastón, como antes.

Dialogar con tu cerebro para que ponga de su parte es muy jodido, pero cuando pasa, te emocionas

Tras conseguir caminar, ahora su siguiente reto y el de su equipo de rehabilitación es conseguir mover los dedos de la mano como antes, fundamental para manejarse en aspectos tan cotidianos como coger varias bolsas de la compra o escribir. “Solo mover un dedo, parece que estés levantando una pesa de 50 kilos”, cuenta uno de sus médicos. “Hasta que no te toca a ti, no te lo puedes ni imaginar”, explica Luismi. “Dialogar con tu cerebro para que ponga de su parte es realmente jodido, pero cuando sucede, te emocionas”, reconoce sobre la alegría que supone el más mínimo avance que da cada día.

Para Luismi (58 años) el camino hacia la independencia ha sido muy lento y duro, en el que le ha ayudado contar con su mujer, Monica, que no se ha separado de él ni un solo día, y sobre todo, su enorme fuerza de voluntad y optimismo ante la vida. Pero cada superviviente de un ictus lo afronta a su manera.

Todos tenemos derecho a cabrearnos, pero yo no pregunté 'por qué el ictus', sino 'para qué' el ictus

Junto a él estaban el escalador Iván Germán, del que el programa de La 2 también ha mostrado sus progresos, y una mujer, que reconocía que cuando le dio a ella “no podía parar de llorar”. Luismi asiente, cómplice, y reconoce: “Todos tenemos derecho a cabrearnos”, siendo precisamente ese enfado ante la injusticia de la vida lo que le ha dado fuerza para superarse. Y recuerda la lección que le dio “la madre de Ignacio, un amigo de 17 años que viene a rehabilitación conmigo”. Ella le decía “yo no pregunté por qué el ictus, yo pregunté para qué el ictus, cuando encuentras la respuesta, tienes la explicación”, explicaba Luismi sobre su forma de afrontarlo. La mujer, sin embargo, no estaba de acuerdo. “Yo no he encontrado esa respuesta, para mí ha sido una casualidad, a mí me dio por el Covid, he sido una víctima más de esta maldita pandemia. Para qué el ictus, para fastidiarme la vida…”, se sinceraba esta superviviente de un ictus, sobre su sentimiento, también humano y comprensible, de rebelión ante este revés de la vida, pese a que tampoco se había rendido.

Lo que no te mata te hace más fuerte, y yo soy ahora una persona mucho más fuerte

“Lo que no te mata, te hace más fuerte, y yo, ahora, soy una persona más fuerte”, cuenta Luismi, a quien ya la propia experiencia del coma le cambió su percepción de la vida, como nos contaba hace dos años. “Le perdí el miedo a la muerte”.

Su mujer, Mónica, reconoce que llegar hasta aquí ha sido un camino durísimo. “No nos vamos a engañar, es muy duro, por mi trabajo me sabía la teoría perfectamente, pero enfrentarte a la práctica, así de repente, es otra cosa”.

El 18 de mayo de 2019, cuando Luismi sufrió el ictus tras una cena con una pareja de amigos, fue el hijo de ellos, Darío, el primero que se percató de que a Luismi le pasaba algo, cuando se acercó a ofrecerle un regaliz y no reaccionaba. Ese mismo niño ha sido testigo de la evolución de Luismi y hoy le acompaña haciendo juegos de entrenamiento intelectual, tal y como mostró orgulloso el naturalista.

Hay que ser muy paciente, tozudo y valiente, porque hay días que crees que no vas a poder con tanto dolor

En la recuperación de Luis Miguel Domínguez, como en la de cualquier superviviente de un ictus, la perseverancia es clave. “La palabra ictus significa ‘golpe’, es un golpe que viene a matar. Tienes que ser paciente, tozudo y muy valiente, porque hay días que parece que no vas superar tanto dolor”, explica Luismi sobre sus sesiones de rehabilitación.

“Lo más importante es conseguir que mi brazo [que aún no puede mover del todo] forme parte de mi cuerpo, que no quede aislado, no es casual que no lo lleve en cabestrillo, porque necesito que esté presente, le tengo que dar trabajo, intento apagar luces, coger cosas…”

No quería desaprovechar la segunda oportunidad que me dio la vida, y ya voy ganando la partida

Luis Miguel Domínguez hace una última reflexión sobre su recuperación parafraseando a su admirado Serrat. “Él dice que cuando tocas fondo solo cabe ir mejorando. Pues eso es lo que me pasó a mí. La vida me dio una segunda oportunidad, bajo ningún concepto quería desaprovecharla, y me atrevo a decir que, de alguna manera, vamos ganando la partida”.

El naturalista ya ha ganado una de las partidas más importantes, caminar, y se afana cada día en ir entrenando a su cuerpo para superar las siguientes. Una experiencia que ha plasmado en un libro, Corazón valiente.

Él y su mujer planean hacer el viaje de novios que dejaron pendiente