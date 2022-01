¿Qué pasó realmente con la madre de Luis Miguel? Un caso sin resolver, 35 años después

¿Qué pasó realmente con Marcela Basteri? Este drama en la vida de Luis Miguel, que el cantante siempre ha evitado aclarar, y de hecho no queda del todo resuelto en su serie, sigue siendo, 34 años después, todo un misterio para la prensa latina y sus millones de seguidores.

Esta semana, la desaparición de la madre de Luis Miguel vuelve a ser noticia por las impactantes declaraciones de Fito Girón, un presentador de programas muy popular en los años 70 y 80, que asegura con rotundidad que Luisito Rey, nombre artístico del cantante y compositor gaditano, pidió que asesinaran a su ex mujer en la casa de Las Matas (Madrid).

“Yo sé que Andrés no miente”, dice ahora Fito Girón. “Estoy seguro de que Luisito Rey pidió que la mataran a varias personas, como el ‘Negro Durazo’ [el jefe de la policía] y Andrés García (amigo de la familia), que se negaron”, expresó en una entrevista con el canal De la Rosa TV que recogen varios medios latinos:

El cantante se lo preguntó directamente a Andrés García en El Paraíso, su casa de Acapulco, donde el cantante pasaba largas temporadas, y éste lo negó: “No soy, pero me gustaría” , le dijo.

Lo que se cree en México, y lo que se infiere en la serie, es que Luisito Rey quiso deshacerse de esposa cuando se separaron para no tener que compartir con ella aspectos legales y económicos de la carrera de su hijo . Según la versión de la serie, en 1986, el padre de Luis Miguel engañó a su exmujer haciéndola creer que llevaría al niño a un encuentro con ella en su casa de Madrid , para que ésta pudiera verlo y llevarlo a Carrara, su ciudad natal en Italia. El objetivo de Luisito Rey era ir solo y convencerla para que le cediese los derechos de imagen del niño.

“Aquí se cree que Luis Rey hizo desaparecer a Marcela Basteri para quedarse con el dinero de Luis Miguel. Pocos han investigado este tema. Porque cuando Luis Miguel estaba en el estrellato, Luis Rey tenía negocios con Arturo 'El Negro Durazo', que era el jefe de la policía y tenía injerencia en la política mexicana y puntualmente con el PRI, que era el partido que estaba en el poder”, explica el periodista Ernesto Buitrón, experto en el tema, a Infobae. “Si Luis Rey la mató, Durazo nunca iba a meter la mano en ese tema. No iba a investigar. Y siempre hay que recordar que en un principio Luis Miguel pensó que su mamá los había abandonado. Había pasado un tiempo cuando quiso saber qué había pasado con ella. Y, de todas maneras, no lo hizo público porque todo lo mantenía en privado”, explica este periodista, asegurando que "los medios no podían hacer nada por el fuerte poder policial y político de la época”.