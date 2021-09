Lydia Lozano muestra el lado más humano del desastre de La Palma, su isla natal: "Esto es desolador"

"Desde que he aterrizado me he encontrado con un paisaje desolador", contaba en una primera conexión para el programa Ya es mediodía. “No es venir de reportera, es que cada paso que doy me encuentro a alguien que conoce a mi familia. La gente me abraza, me besa, me pide ayuda... están que no saben qué hacer. No han perdido el pasado, han perdido el futuro. No tengo palabras”, decía con la voz quebrada sobre el desastre que también le toca a ella de cerca.