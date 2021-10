Madonna canta su éxito 'Like a Prayer' por las calles de Harlem tras un concierto secreto en Nueva York

Coincidiendo con el lanzamiento del documental Madame X sobre su última gira, la cantante de Like a Virgin ofreció un concierto íntimo en el Ginny's Supper Club, sótano del restaurante Red Rooster, y el show terminó por las calles y a ritmo del éxito Like a Prayer.

Jon Batiste, líder de la banda del programa de televisión The Late Show with Stephen Colbert, acompañó a la cantante con un megáfono que no hizo otra cosa que amplificar este momento irrepetible de la Reina del Pop.