Novedades en el caso de Mainat y su ex mujer: ya hay sentencia de divorcio

Ha pasado un año y medio desde que el nombre de Josep Maria Mainat , conocido en el entorno televisivo como productor de programas de éxito como Operación Triunfo o Crónicas Marcianas , y ex integrante de La Trinca , saltase a todos los periódicos y televisiones tras acusar a su mujer de presunto intento de asesinato con una sobredosis de insulina que le habría provocado el coma hipoglucémico por el que estuvo a punto de morir.

Hasta ahora Angela Dobrowolski tenía derecho a visitas periódicas y vigiladas con sus hijos, pero renunció a ellas tres semanas antes de firmar el acuerdo de divorcio, al no estar conforme con las condiciones , según cuentan a NIUS fuentes conocedoras del caso, de forma que en estos momentos estas visitas están anuladas indefinidamente.

La sentencia dicta el uso (no propiedad) de una vivienda por valor de un millón de euros para Angela Dobrowolski , más una pensión de 4.100 euros mensuales , la mitad de lo que decía el acuerdo prematrimonial, también a la espera de que se resuelva el caso principal que tiene con la justicia.

La sentencia respeta, en líneas generales, las bases del acuerdo prematrimonial que la pareja firmó antes de casarse. Recordemos que Mainat otorgaba entonces la custodia total de los niños a su ex mujer en caso de divorcio, algo que el productor pidió que se revocase en virtud de los hechos acontecidos en este último año, como la acusación de intento de homicidio y la presunta adicción a sustancias de la alemana, entre otros hechos que probó la defensa del productor.

Se mantiene el uso de una vivienda por valor de un millón de euros para Angela Dobrowolski, mientras que la pensión compensatoria de 9.000 euros se reduce a la mitad al no compartir ella la custodia de los niños.

En paralelo, Angela Dobrowolski tiene aún otras dos causas pendientes , el presunto delito de falsificación de cheques bancarios , que podría acarrear cuatro años de cárcel, y el de agresión que podría llevar una pena de seis meses más. Respecto a este último, los abogados le propusieron no ir a juicio a cambio de realizar trabajos sociales, pero ella declinó la oferta.

Una aventura que duró poco, ya que hace dos meses que no colabora en este programa. Aunque se mostraba desinhibida y su sección fue bien recibida por la audiencia, parece que su carácter impulsivo y dificultad para adaptarse a las normas del programa, llegando un día a colarse en el Liceo de Barcelona donde estaban Mainat y sus hijos, y rompiendo así la orden de alejamiento, podrían haber influido en la decisión conjunta de terminar esta colaboración.

Angela Dobrowolski tiene una cuenta muy activa en Twitter, donde se define como " casi soltera, madre huérfana, mujer, joven y pobre, estudiante de medicina, orden de búsqueda y captura del Sálvame, fake hair style icon, fearless, not guilty [no culpable]" . Allí narra su día a día y publica aspectos de su vida familiar anterior al caso:

"El 10 de enero culminó un divorcio cuyo rumbo desde el secuestro de mis hijos no fui capaz de corregir. Unos niños sin madre. Una madre sin identidad. Un multimillonario satisfecho", es uno de sus últimos tuits, del pasado 12 de enero, dos días después de la sentencia de divorcio.

Coincidiendo con su fichaje por 8TV, Angela Dobrowolski dio una entrevista al programa catalán en la que mantenía su inocencia y acusaba a su ya ex marido de "violencia vicaria" por "instrumentar a sus hijos" , y de ser víctima de "una persecución mediática y judicial".

Tres meses antes, recién salida de la cárcel, la alemana mantenía ante las cámaras de Telecinco que su prioridad era poder ver a sus hijos y que estaba dispuesta a cumplir las condiciones que le había puesto el juez en el auto del 1 de julio al que tuvo acceso NIUS: “Seguir tratamiento psicológico acreditándose periódicamente y someterse quincenalmente a tests de detección de sustancias estupefacientes". Se le impuso también la obligación de "comparecer semanalmente, la prohibición de salir del territorio nacional y de aproximarse a menos de 1.000 metros de su ex marido , Josep María Mainat y los dos hijos menores de edad", con la excepción de lo que estableciera el posterior régimen de visitas en el ahora ratificado acuerdo de divorcio.

La ex mujer de Mainat se mostró ilusionada con su nueva vida e incluso abierta de nuevo al amor. “Se acabaron los maduritos” , dijo en alusión a su anterior matrimonio de una década con el productor, 37 años mayor que ella. “Ahora busco un jovenzuelo, alguien con un mínimo 26 años, ya le haré yo hombre , ¿se te ocurre a alguien para mí?”, bromeó Angela Dobrowolski, que se encuentra soltera tras romper su última relación conocida con el escort venezolano Gabriel Castro , que saltó a los medios en el escándalo producido a las puertas de la casa del productor y por su posterior ayuda a Dobrowolski en el allanamiento de morada.

Mainat, por su parte, guarda silencio con los medios sobre este caso, con excepción de algunas declaraciones puntuales en las que ha dicho que solo quiere asegurarse de que "Angela está bien", llegando a pedir que se someta a tratamiento psicológico, y que se aclare de una vez por todas si la mujer con la que estuvo casado diez años pudo realmente intentar matarle o no. Su última aparición ante las cámaras fue cuando acudió como invitado al festival Canet Rock. Y también tiene cuenta en Twitter, aunque no publica nada relativo a su ex mujer.