Cómo está el caso del presunto intento de asesinato a Mainat, un año después

El caso acaparó toda la atención de los medios durante varios meses. Supimos que la denuncia que dio lugar al atestado de los Mossos, y posterior investigación y detención de Angela Dobrowolski, no la puso la presunta víctima, Josep Maria Mainat, sino su hijo, Pol Mainat , fruto de su matrimonio con la fallecida Rosa María Sardá y también dedicado a la producción de televisión.

La acusación se apoyaba fundamentalmente en las 13 visitas que la mujer hizo a la nevera esa noche, grabadas por las cámaras de seguridad, los 20 minutos que tardó en llamar a la ambulancia cuando el glucómetro ya marcaba un índice de azúcar alarmante, y la vaga excusa que puso a la Policía para explicar por qué no había encontrado algo de dulce en la casa para reanimar a su marido, tal y como le sugerían que hiciera los médicos de emergencias.

La noche del 27 de julio de 2020 en la que Mainat fue ingresado con un coma hipoglucémico, los médicos no encontraron insulina en su cuerpo. Algo normal, tanto si se la hubieran inyectado como si no, ya que la insulina no deja rastro pasadas unas horas.