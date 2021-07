Mainat y su ex mujer se divorcian tras 10 años de matrimonio, respetando las bases del acuerdo prenupcial

El productor y Angela Dobrowolski, investigada aún por el presunto intento de asesinato, firman dentro de diez días el convenio con los términos de su separación

A la alemana le corresponderá una pensión compensatoria y el uso de una casa de un millón de euros

Lo relativo a la custodia de los hijos, que en el acuerdo era en su totalidad para ella, deberá decidirlo ahora el juez

Ángela Dobrowolski, la ex mujer de Josep Maria Mainat, investigada desde hace un año por intentar presuntamente asesinarle, ha sido entrevistada este martes por por El Programa del Verano. Era la primera vez que la alemana hablaba desde su salida de prisión, el pasado 1 de julio, con libertad condicional tras aceptar una condena de 17 meses por allanamiento de morada.

El reportero del programa, Miquel Valls, se ha encontrado por casualidad a Angela Dobrowolski patinando por las calles de Barcelona y se ha parado a hablar con ella durante varios minutos.

Con casco, gafas de sol, un veraniego atuendo para soportar las altas temperaturas en la capital catalana, y subida a un patinete eléctrico, la ex mujer de Mainat ha contado cómo ha sido su estancia en prisión y cuál es su situación en estos momentos:

Dobrowolski tiene varios litigios pendientes con el productor. El más importante es el del presunto intento de asesinato, que se investiga desde hace un año en el juzgado nº32 de Barcelona. Pero el más inminente es el proceso de divorcio que iniciaron también hace doce meses y que “podría firmarse este próximo 22 de julio”, ha avanzado la ex mujer de Mainat en Telecinco.

NIUS ha confirmado que ese día se firmará el convenio en el que se concretarán los términos del divorcio, tras diez años de matrimonio, a la espera de que el juez lo corrobore.

El acuerdo respetará, en líneas generales, las bases que ya quedaron sentadas en el acuerdo prematrimonial que la pareja firmó en abril de 2011, un mes antes de casarse. En él se dictaba que Angela Dobrowolski tenía derecho a una vivienda y una pensión compensatoria.

Así, al divorciarse antes de que termine el año, se espera que se cumpla uno de los tres supuestos del acuerdo prenupcial. Si se divorciaran a partir de mayo de 2016, y siempre antes de diciembre de 2021, ella se quedaría con la custodia total de los niños, tendría el uso (no la propiedad) de una casa por valor de 1 millón de euros, más la pensión de 9.000 euros durante 9 años, hasta 2029, cuando ella tendrá 46 años.

El punto del acuerdo prenupcial que podría variar y deberán ahora determinar los jueces es el relativo a la custodia de sus dos hijos menores. Entonces, Mainat otorgaba la custodia total de los niños a su ex mujer en caso de divorcio, algo que ahora podría cambiar en virtud de los hechos acontecidos en este último año, como la acusación de intento de homicidio y la presunta adicción a sustancias de la alemana, entre otros hechos que argumentará la defensa del productor, en base a las denuncias que ha ganado en estos últimos meses. Las dos partes tratarán de buscar así el mejor acuerdo, por el bienestar de sus hijos.

Angela Dobrowolski ha mantenido que su prioridad en estos momentos es poder ver a sus hijos y que para ello está dispuesta a cumplir todas las condiciones que le ha puesto el juez y que quedaron detalladas en el auto del 1 de julio al que tuvo acceso NIUS: “Seguir tratamiento psicológico acreditándose periódicamente y someterse quincenalmente a tests de detección de sustancias estupefacientes". Se le impone también la obligación de "comparecer semanalmente, la prohibición de salir del territorio nacional y de aproximarse a menos de 1.000 metros de su ex marido, Josep María Mainat y los dos hijos menores de edad", con la excepción de lo que establezca el posterior régimen de visitas en el acuerdo de divorcio. "No sé cuanto tendremos que luchar en este sentido", ha dicho hoy Dobrowolski, que justo hoy debía hacerse un análisis de sangre, añadiendo que su objetivo es "convencer al juez de que no ha tomado la decisión correcta de manera cautelar".

La alemana ha contado también en el programa de Ana Rosa cómo ha vivido su estancia de seis meses en prisión y lo primero que ha hecho tras salir, “darse un baño en el mar”. Dobrowolski ha confirmado que se hizo amiga en la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) de algunas de las presas conocidas, como Rosa Peral, la mediática asesina de la Guardia Urbana, que habló por teléfono con ella para El programa de Ana Rosa. "Yo no conocía a nadie, no me imaginaba cómo era, pero lo llevé mejor de lo que pensaba. Hicimos un grupo muy heterogéneo, gente con distintos currículos”, ha contado la mujer de Mainat, que asegura que aprovechó su estancia allí para “leer mucha literatura sobre la cárcel”. "Entré con lo puesto me dieron ropa de indigencia y tuve problemas con el dinero porque en prisión puede pasar cualquier cosa", ha añadido.



La estudiante de Medicina se ha mostrado ilusionada con su nueva vida e incluso abierta de nuevo al amor. “Se acabaron los maduritos”, ha dicho en alusión a su anterior matrimonio con el productor, 37 años mayor. “Ahora busco un jovenzuelo, alguien con un mínimo 26 años, ya le haré yo hombre, ¿se te ocurre a alguien para mí?”, ha bromeado con el reportero.