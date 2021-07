La mujer de Mainat le da plantón en la firma del divorcio, renunciando a una casa de un millón de euros

Dobrowolski no ha firmado el acuerdo porque no lo considera "digno" ni "suficiente", según sus abogados, mientras que los de Mainat, que no entienden por qué no se ha presentado hoy, lo consideran "extraordinariamente bueno para ella", que en estos momentos no tiene vivienda y solo la pensión de 1.500 euros mensuales que dictó el juez en este periodo de transición en el que Mainat tiene la custodia total de sus hijos.