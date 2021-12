La historia de amor de Manolo Santana con Mila Ximénez, y otras mujeres de su vida

Fue a comienzos de los 80 cuando Manolo Santana inició su romance Mila Ximénez, tras una primera y accidentada cita que ella recordaba así en Supervivientes: "Yo tenía pareja y una amiga le conoció. Yo no había oído hablar de él. Quedaron para cenar y como mi amiga no quería ir sola me llevó de carabina. Cenamos en Casa Estebany en la mesa de al lado estaba Ángel Nieto. Le dije a Manolo que no me encontraba bien y me recomendaron que me tomase una copita de coñac con azúcar. Yo entonces no tomaba nada de alcohol. Salí de allí, me apoyé en la mesa de Ángel Nieto, tiré toda la mesa y vomité encima", confesó Mila.