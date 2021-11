Mar Flores emite comunicado tras el escándalo de sus audios filtrados: "No puedo estar callada"

Hoy, Mar Flores ha difundido un comunicado en su perfil de Instagram en el que niega todo. "Mi abogado me recomienda no hablar puesto que está más que demostrado que todo lo que diga se puede manipular y lo que no diga inventar, pero si se involucra a otras personas, no me puedo quedar callada", empieza diciendo la modelo de 52 años, poniendo nombre y apellidos al paparazzi, que en Telecinco ocultó su identidad y nombre, haciéndose llamar “Pepe”.