Desmontando a Mar Flores, acusada también de traicionar a sus amigas famosas

El mismo paparazzi al que contactó para seguir a Elías Sacal, reveló en plató las traiciones de la modelo a sus compañeras de profesión Mar Saura, Nieves Álvarez y María José Suárez. El fotógrafo, de incógnito, con la voz distorsionada y haciéndose llamar “Pepe”, enseñó sus conversaciones de whatsapp con la modelo en la que ésta le pasaba información sobre ellas para que lo publicara , como la relación de María José Suárez con Álvaro Muñoz Escassi, cuando aún no se conocía, obligando a la ex Miss España a anunciar su divorcio en una revista, o la “relación especial” que Mar Saura tenía con el empresario mexicano que la había contratado para su marca, convirtiéndola en una estrella en el país.

El colaborador Gustavo González asegura qie no le ha pillado de nuevas esta información. "Me sorprende escucharla en estos términos, pero no me sorprende estos tejemanejes porque no es la primera vez que lo hace. Había vendido a su amiga Nuria González y a su exmarido Javier Merino".