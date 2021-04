El lado más cómico de Marc Giró, colaborador de 'Rocío': "Todas las mujeres deberían tener un marido maricón"

Marc Giró muestra en ellos su faceta más seria y analítica, defendiendo firmemente a Rocío Carrasco, con argumentos que le llevan incluso a cuestionar la dinámica del programa y enfrentarse a otros contertulios, como este miércoles, durante la entrevista en directo a Rocío Carrasco, donde pedía que no se desviase el debate del tema central, el presunto maltrato que ha sufrido que ha sufrido la ex de Antonio David Flores, en lugar de la relación con su hija, Rocío Flores. Marc Giró hace ahora pocas bromas, e incluso llama a Rocío y otros compañeros de debate de "usted". Pero los que le hemos seguido desde sus inicios sabemos que también tiene un lado muy divertido e irreverente que ha venido mostrando en sus distintas colaboraciones en televisión. Hace ahora más de cinco años (entre 2013 y 2015), Marc Giró visitaba semanalmente a Andreu Buenafuente en el programa En el aire de laSexta, donde dejó monólogos brillantes y transgresores, que dejaban con la boca abierta hasta al propio presentador. Uno de los más recordados, que a día de hoy sigue sumando visitas en YouTube, es el que hizo sobre la relación entre los gays y las mujeres. Marc Giró usaba su propia experiencia como gay -casado desde hace años con e periodista Santi Villas (El programa de Ana Rosa)- y sus conocimientos en moda y estilo -editor de Marie Claire- para hacer una a los homosexuales e ironizar sobre cómo ellos pueden ser el marido perfecto de una mujer, "porque nadie las va a entender mejor que ellos". "Un marido marica te da temas de conversación, es más práctico y más ameno", dice:

En una entrevista que le hicieron el pasado enero en Late motiv, el actual programa de Buenafuente en Movistar Plus, Berto Romero dijo que se sentía impactado por su manera de comunicar: "Me siento como un conejo ante los faros de un coche".



"En la vida, uno tiene que hacer un poco de teatro. La sinceridad, para el psiquiatra", explica hoy Giró en una entrevista con El País sobre su particular estilo de comunicar. "Con los años también acabas descubriendo que en este oficio no debes tener ni rincones ni miedos. Debes hablar de todo, sin caer en eso tan cursi de 'ser transparente'".