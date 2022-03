La redactora jefe de la TV estatal rusa dimite con temor a una guerra nuclear: "No exagero"

"El problema es que conozco muy bien a estas personas", dijo la periodista María Baronova tras abandonar Russia Today, medio propagandístico del gobierno de Putin

"No renunciaría a mi trabajo si creyera que vamos a estar vivos muchos años", declaró en una entrevista a Fox News

"A muchos rusos les han lavado el cerebro, realmente creen que están luchando contra Hitler"

María Baronova, redactora jefe en Russia Today (RT), la televisión estatal rusa acusada de ser el medio de propaganda de Vladimir Putin, dimitió la semana pasada en protesta por la invasión a Ucrania.



Desde entonces, la periodista y activista política de Moscú se ha convertido en una de las voces más críticas contra la guerra y la "desinformación" por parte del gobierno ruso, acaparando varios titulares en prensa internacional.

"Creo que estamos al borde de una guerra nuclear, no estoy exagerando"

Al poco de renunciar a su cargo, María Baranova advirtió de que el mundo podría estar en peligro de una guerra nuclear. “El problema es que conozco muy bien a estas personas”, dijo en una entrevista para Fox News Digital.



“Nunca hacen amenazas, simplemente matan, así que hay una especie de silencio extraño a mi alrededor, pero realmente creo que estamos al borde de una guerra nuclear en este momento. No estoy exagerando”, añadió.

Los periodistas rusos que critican públicamente la política del gobierno temen por su seguridad, pero Baronova afirma haberse arriesgado a hablar abiertamente, ante la “gravedad de la situación”, dijo.

"No renunciaría a mi trabajo si supiera que vamos a seguir vivos mucho tiempo"

"No renunciaría a mi salario y mi trabajo si estuviera segura de que vamos a estar vivos por muchos años, pero realmente no sé qué va a pasar con todos nosotros después”.

Baranova cuenta que no ha abandonado Moscú porque tiene un hijo y no puede irse con él, “ya que su padre no me lo permite, así que prefiero quedarme en Moscú, aunque teme ser "arrestada". "Parece que estamos en Corea del Norte o nos va a matar una bomba termonuclear”.

"Sospecho que el mundo occidental usará armas nucleares"

En los primeros días de invasión, Putin amenazó con una respuesta nuclear si la OTAN intervenía en Ucrania. El presidente ruso ordenó que las armas nucleares de su país estuvieran preparadas para su lanzamiento debido a lo que describió como “declaraciones agresivas” de los adversarios occidentales.



Aunque existe temor en todo el mundo por el riesgo de que Putin recurra a las armas nucleares, a María Baronova le preocupa, más bien, que el comportamiento del presidente convierta a Rusia en el objetivo de un catastrófico ataque atómico primero. “Sospecho que el mundo occidental las usará”, dijo Baronova. "Ésta es una situación muy peligrosa”.

Rusia dice que una guerra nuclear es "imposible"

El Gobierno de Rusia ha señalado este jueves que una guerra nuclear es "imposible", ya que "significaría el fin de la civilización", ha dicho el director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores, Igor Vishnevetski.

Asegura que las cinco potencias nucleares -Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia- preparan una declaración conjunta sobre la inadmisibilidad de la guerra nuclear y ha resaltado que todos "comparten la misma opinión. "Somos cinco potencias nucleares", ha dicho Vishnevetski, aunque reconoce que algunas de ellas "tienen contradicciones muy graves entre sí", algo que "se nota en el contexto de la crisis de Ucrania".

La "gota que colmó el vaso" para la dimisión de Baronova

Sobre el detonante que provocó su dimisión, la periodista dice que fue a raíz de que un colega de Russia Today publicara un mensaje en Instagram que decía: "Si ahora te avergüenzas de ser ruso, no te preocupes, no eres ruso".

Baranova dijo sentirse “realmente perturbada” por la voluntad de sus compañeros de seguir difundiendo propaganda del gobierno. Ese fue el momento en que decidí, 'OK, hasta aquí'", pensó. Y respondió: “Si elijo estar con Rusia, esto no significa que deba caminar en un sistema totalitario, callar o, por ejemplo, alegrarme de que el régimen, que no quiero para mi país, se exporte a otro lugar”. “Y este régimen finalmente convertirá nuestra vida en un infierno sin fin”.

A los rusos "les han lavado el cerebro"

Baoronova cree que a muchos rusos “les han lavado el cerebro” y creen realmente que el ataque no es una invasión o una guerra, sino una “operación militar” para “desnazificar” a Ucrania, como dijo Putin y han difundido Russia Today o Sputnik (la agencia de noticias estatal rusa), ambos medios bloqueados en la Unión Europea como parte de las sanciones a Rusia, para "frenar la maquinaria mediática del Kremlin. “Hablo con la gente en la calle e incluso tienen argumentos, se creen que ‘estamos luchando contra Hitler’”, asegura Baronova.

Al igual que muchos periodistas rusos, la ex redactora jefe de RT es muy activa en el servicio de mensajería encriptada de Telegram, donde escribió: “Nuestros abuelos no lucharon por esto”. En este vídeo, se la ve hablando "valientemente" desde Moscú y "permitiéndose hacer bromas sobre el cierre de Sturbucks en Rusia", como comparte este usuario:

¿Quién es María Baronova?

Antes de unirse a RT, María fue detenida por oponerse al gobierno cuando trabajaba en Rain, el principal canal de televisión independiente de Rusia y famoso crítico de Putin.



El New York Times le dedicó en 2012 un perfil titulado “A face of the Russian protest movement” (Una cara del movimiento de protesta ruso).

En 2019, sin embargo, terminó trabajando en medios estatales, siendo acusada de traicionar al movimiento opositor. "La gente se sintió decepcionada cuando decidí unirme a RT. Pero lo hice a propósito para tener una conversación sensata con las personas que están en el poder ahora mismo en Rusia", justificó.

¿Qué es Russia Today?

RT, como se conoce abreviadamente a Russia Today, es una cadena de televisión internacional propiedad del Kremlin fundada en abril de 2005. Opera en varios países, generando contenido en inglés, español, francés, alemán, árabe y ruso. Ofrece programas de corte político, culturales o deportivos. En nuestro país se podía ver en plataformas de pago como Movistar+ o Vodafone TV.

A lo largo de los años, la televisión con sede en Moscú y canales en cuatro idiomas ha sido acusada por medios occidentales de ser un medio de propaganda del gobierno ruso y de su política exterior.

¿Debe temer Maria Baranova por su vida?

La experta en inteligencia y comentarista de seguridad nacional, Rebekah Koffler, dijo a Fox News Digital que no cree que el presidente ruso apunte personalmente a Baronova porque es relativamente un "pez pequeño" en comparación con alguien como el líder de la oposición Alexei Navalny.



“Putin en realidad envió asesinos para atacar a Navalny y eliminarlo”, dijo Koffler, y explicó que los grupos prorrusos que son leales a Putin podrían atacar a sus enemigos sin una orden oficial del Kremlin.