La amarga confesión de María Galiana sobre 'Cuéntame' y cómo le gustaría morir en la serie, "a lo Harry el Sucio"

La actriz de 86 años, "abuela de España" por su papel de Herminia en la serie de TVE, se sinceró en 'Salvados'

Asegura que está "harta" pero sigue porque "tengo que pagar muchas cosas"

Habló de sus hijos, criticó el "pin parental" y eligió una forma de matar a su personaje, Herminia

María Galiana (86 años) ha pasado los últimos 20 interpretando a Herminia, la abuela de Cuéntame y uno de los personajes más queridos de la veterana serie de TVE.

La actriz se sinceró este domingo en Salvados (laSexta) sobre su trabajo en la ficción nostálgica, su relación con los actores protagonistas, Imanol Arias y Ana Duato, y el sentimiento amargo que tiene con su papel de “abuela de España”, que si bien le ha dado una enorme popularidad y le ha ayudado a llevar una vida desahogada económicamente, también ha limitado su carrera cinematográfica.

"Harta" de 'Cuéntame' pero "no me queda más remedio

María Galiana confiesa estar “harta” de Cuéntame, pero no le queda “más remedio” que continuar en la serie, mientras los guionistas quieran, “porque tengo que pagar muchas cosas”.

La actriz recordó cómo el mismo año que se jubiló de su trabajo como profesora, ganó el Goya por la película Solas. Un premio que no le supuso más trabajo. "Yo no he vuelto a hacer una película con un papel importante de protagonista nunca más", lamenta María Galiana, que reconoció que su vocación siempre fue la docencia e hizo una firme defensa de la Educación Pública, con crítica al "pin parental".

Sin relación personal con Imanol Arias y Ana Duato

Pese a llevar dos décadas compartiendo trabajo con Imanol Arias y Ana Duato, su hija y yerno en la ficción, sorprende que solo tienen relación profesional. “Familia no son, somos amigos pero cuando termina la serie cada uno hace su vida”.

La forma en que querría que matasen a su personaje, Herminia

Es consciente de que su personaje, Herminia, podría morir tarde o temprano, aunque cree que sus fans “montarían un motín”, a juzgar por lo querido que es el personaje en las redes sociales:

Preguntada por Gonzo sobre cómo le gustaría morir, responde que “como una tía mía, que tuvo tiempo de llamar y despedirse de todos sus seres queridos”.

Sin embargo, los guionistas de Salvados le plantearon tres opciones. Que fuera a Bostwana y muriera a manos del rey emérito, que la confunde con un elefante. En el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, golpeada por una vuvuzela. O en la crisis de las preferentes, entrando con una metralleta en una sucursal de Caja Madrid y matando a todo el mundo, incluida ella misma. Esta última opción fue la elegida por María Galiana, que entre risas reconoció que no le importaría morir como “Harry, el sucio, Herminia la sucia”, bromeó.

No cree que Imanol Arias y Ana Duato terminen en prisión

De los problemas que tiene la pareja protagonista de Cuéntame con la justicia, por el presunto fraude a Hacienda, pendiente de juicio, opina que ellos [Imanol Arias y Ana Duato] “no eran los únicos” que recurrían a empresas para facturar en la época en que fueron investigados. “Desgraciadamente, creo que como ellos habrá bastante gente que habrá confiado en oficinas de estas que hay o lo que sea, que intentan convencer a la gente para que haga, no cosas mal hechas, sino procedimientos o trucos para resultar mejor", dijo. "Yo estoy convencida de que ellos se lo han creído y han dicho, 'qué bien, qué listos hemos sido que hemos confiado en fulanito de tal", explicó. De todas formas, no cree “que vayan a entrar en prisión, no lo creo".

No le gustó la salida de Echanove de la serie: "Fue injusto"

Sobre las tramas de la serie, Galiana mostró su desacuerdo con la salida del actor Juan Echanove, que interpretaba el papel de Miguel Alcántara. “No me sentó mal, me pareció la cosa más injusta que yo he visto en mi vida. Pedazo de buen actor, pedazo de buena persona que tenía al público en su bolsillo, porque Juan tiene una capacidad extraordinaria y eso en esta serie, en Cuéntame, es vital. La gente no quiere ver dramas, la gente no quiere ver hospitales, la gente no quiere ver una cosa mala y otra más mala, Juan le daba el punto exacto de humor a las cosas más importantes que podrían suceder. Creo que gran parte de la audiencia de Cuéntame era por Juan Echanove", dijo la actriz, reconociendo que “a veces mi sinceridad me lleva a cometer imprudencias. Estoy muy obsesionada con que las cosas se digan como son y no se envuelvan”.

"Ni loca iría a Masterchef Celebrity"

La actriz reveló que tanto ella como Echanove han recibido ofertas para participar en Masterchef Celebrity, pero “no iría por nada del mundo, aunque me ofrezcan todo el oro. No pongo un pie ahí ni loca".

"Para mí la cocina es algo tan bello, tan hermoso, tan complejo que no me gusta que sea competitiva”, explicó para justificar su decisión.

"Si tuviera 20 años ya no volvería a tener 6 hijos"

En el terreno personal, María Galiana reconoció que si tuviera otra vez 20 años, y con la educación sexual que hay ahora, "quizá no" volvería a tener seis hijos, confesó la actriz, recordando cómo dando a luz a uno de sus hijos se le cayó directamente al suelo.