La hija de Verónica Forqué entiende el suicidio de su madre: "¿Por qué no puede acabar con su vida si es suya?"

"El suicidio está muy estigmatizado por la influencia de la Iglesia", opinó María Iborra. "¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? ¿Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más? Tengamos respeto".

El caso de María Iborra es distinto, porque fue su madre quien decidió que ya no quería vivir más, ya que la vida se le hacía “insoportable”, como dijo en las entrevistas en las que confesó que atravesó varias depresiones en su vida.

Aunque el suicidio era hasta poco un tabú en una sociedad que intenta por todos los medios evitarlo, y los familiares que lo sufren a veces sienten culpabilidad o enfado con sus seres queridos que toman esta decisión -como fue el caso de Terelu Campos y Carmen Borrego con su padre-, María Iborra lo vive de otra manera, con comprensión y sin rencor, algo que no todo el mundo comparte o comprende.

Para ella, la muerte "es un nacimiento a la siguiente fase, no es el fin. Hay que cambiar la manera triste y negativa de ver la muerte en Occidente, porque es irreal y nos hace sufrir. Mi madre ha vuelto a nacer en un nuevo estado donde es feliz y su luz es infinita, más grande que en la Tierra . Su potencial está ahora al cien por cien; nos cuida, nos guía y nos sana".

Unas palabras parecidas a las que ya le dedicó en la revista Shangay, "Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente. Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también. Ha vuelto a nacer en un nuevo estado donde es feliz y su luz es infinita".

Eduardo Navarrete, íntimo amigo de la inolvidable actriz, también salió en defensa de María Forqué. "Nosotros somos de la generación z, x, p, como la quieras llamar. Manifestamos nuestros sentimientos en redes sociales. Hay gente que lo ve frívolo, mira por aquí me entra y por aquí me sale. Ella es una artista y ha hecho lo que ha querido y me gusta ella", dijo.