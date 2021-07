María Isabel, la niña de 'Antes muerta que sencilla', anuncia que se retira con 26 años por "ansiedad"

"Es complicado lidiar con ella y más en este mundo", escribe "con lágrimas en los ojos" la artista que ganó Eurojunior en 2004

María Isabel López, la niña que saltó a la fama con la canción Antes muerta que sencilla con la que ganamos el festival Eurojunior 2004, anuncia su retirada por sorpresa.

La artista de Ayamonte (Huelva), que ya tiene 26 años, ha comunicado su decisión de dejar la música por problemas de “ansiedad”.

La que fuera niña prodigio hace 17 años ha explicado su repentino adiós a través de una carta abierta a sus fans en Instagram (más de 200.000) en la que explica una “dura” decisión que toma con “mucha rabia” por todo lo que le había costado llegar hasta aquí:

"Gente, me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy se me hace muy complicado", ha expresado la concursante de la última edición de Tu cara me suena sobre lo que han sido estos 17 años "luchando" por hacerse un hueco en la profesión.

Se toma un "respiro" para “pensar, meditar y saber el camino a seguir". Aunque no deja claro si es una despedida definitiva, solo puede decir que su vuelta, de producirse en el futuro, “solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto".

"Padezco ansiedad", confiesa la cantante y "es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo…", ha escrito sobre este nuevo camino que toma en su vida, "con lágrimas en los ojos".

María Isabel agradece "a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí". Dice sentirse "afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando". "Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre me habéis llevado a lo más alto, y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido", concluye.

Las redes sociales se han volcado en animar a María Isabel, mostrándole el respeto por su decisión y su apoyo para seguir con fuerza su nuevo camino y superar este bache. "Siempre arriba, amiga. Tómate tu tiempo. A veces es necesario. Y vuelve cuando el corazón te lo diga", le ha aconsejado Kiko Rivera. Daniel, uno de 'Los Gemeliers', también ha felicitado a su amiga por ser tan "real".

Su trayectoria desde 'Antes muerta que sencilla'

María Isabel hizo su primera aparición televisiva en 2002, con solo 7 años, en el concurso Veo, veo de TVE. Dos años después, tras superar un casting entre 16.000 niños, María Isabel se ganó a todo el público español con su original y pegadizo tema Antes muerta que sencilla ("ay que sencilla") con el que arrasó y ganó Eurojunior en TVE ese año, celebrado en Lillehammer (Noruega):

El álbum que incluía esta canción, ¡No me toques las palmas que me conozco!, ganó cuatro Discos de Platino. Después sacó otros tres al mercado, en 2005, 2006 y 2015, y hace dos años había firmado un contrato con Roster Music, con quien publicó su último sencillo en solitario, 'Me enseñaste'.