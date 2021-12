María José Campanario habla tras el anuncio de embarazo, y Jesulín confiesa que prefiere niño

Primeras palabras de la pareja, al programa 'Ya son las ocho' (Telecinco)

Jesulín de Ubrique y María José Campanario eran hoy la pareja más buscada por la prensa del corazón, tras conocerse que esperan su tercer hijo. El programa de Telecinco Ya son las Ocho había hablado con ella tras saltar la noticia pero lo que no esperaban es que la propia María José les cogiera el teléfono en directo.

La odontóloga ha respondido a la llamada del colaborador Aurelio Manzano y ha respondido a todas las preguntas de Sonsoles Ónega y sus colaboradores.

"Tengo el teléfono petado, no esperaba tanto interés"

Lo primero que ha hecho ha sido disculparse con todos los periodistas, incluida Sonsoles, que le había mandado un mensaje de felicitación, por no haber podido responder a todos ya que “tengo el teléfono petado desde esta mañana, no me esperaba semejante respuesta, estoy desbordada”.

"Me enteré hace dos semanas de que estaba embarazada"

María José Campanario ha contado que se enteró hace dos semanas de que estaba embarazada de tres meses. “Y es curioso, porque en los tres últimos meses me encontraba mejor que nunca, es algo que suele pasarle a los enfermos de fibromialgia”, ha dicho de la enfermedad que padece y que espera que no le afecte al embarazo.

"Lo habíamos intentado mucho, y ahora que no lo intentábamos, ha llegado"

Como ya habían dicho en la revista ¡Hola!, María José Campanario ha dicho que este embarazo ha llegado por sorpresa. “Lo habíamos intentado otras veces que no ha llegado, y en esta que no lo intentábamos, pues mira”, ha explicado Campanario, que asegura que con este tercer hijo, que "es una bendición", “el chiringuito ya está cerrado”.

Jesulín: "Ya tengo dos niñas, pues me gustaría dos niños"

La mujer del diestro ha dicho que aún no saben el sexo del bebé, y que a ella le da igual porque lo único que quiere es, lógicamente, que venga bien. Aunque Campanario, al contrario que su marido, ha dicho que sí quiere conocer si es niño o niña en cuanto puedan decírselo los médicos. El programa ha conseguido que Jesulín se ponga un momento al teléfono, pese a ir conduciendo, y el sí se ha mojado en el sexo que le gustaría que tuviera el bebé. “Hombre, ya tengo dos niñas, pues me gustaría dos niños”, ha dicho riendo, en alusión a sus tres hijos –Julia (18) y Jesús Alejandro (14)-, con María José, y Andrea (21) con Belén Esteban.

Juls prefiere que sea niña

María Jesús Campanario, pletórica y simpática, ha respondido a todo salvo cuando le han preguntado por la reacción de su hija, Julia (Juls en redes sociales). “Mi niña no quiere ser personaje público, y me vais a perdonar que no hable de ella”.

La colaboradora del programa sí ha contado después que Juls Janeiro ha dicho en su entorno que ella prefiere que sea niña, para tener una hermana pequeña.

"Si es niña, no se llamará María José"

Sobre si ya están pensando en nombres, lo único que tienen claro es que no se llamará Jesús si es niño –puesto que así se llama ya su otro hijo- ni María José. “No he querido nunca que lleven nuestros nombres, de hecho, por eso mi hijo se llama Jesús Alejandro, para que podamos llamarle también Álex, que tenga su propio nombre”.

"Esta tercera maternidad la disfrutaré más porque Jesús no trabaja

Respecto a esta tercera maternidad, la mujer de Jesulín de Ubrique ha dicho que le pilla en un momento en el que “podré disfrutarlo más, estar acompañada por mi marido, ahora que no trabaja”, algo que no ocurrió en los dos embarazados anteriores.

Que nadie espere que Jesulín cambie pañales. “Eso ya te digo que no lo va a hacer, me ayudará mucho pero eso no”, ha respondido entre risas. “Eso sí, si llora ya le he dicho que le despertaré, aquí paridad”.

"Le voy a dar el pecho, como he hecho con mis otros dos hijos"

María José Campanario ha compartido su deseo de dar el pecho a este tercer hijo, como ha hecho con Julia y Jesús. “Sí, le voy a dar el pecho, se lo he dado a mis dos hijos, me parece maravilloso y además es buenísimo para ellos”.

Asegura que no tiene antojos, que nunca los ha tenido, “por lo que tendré que inventarme algo”, ha bromeado.

De su foto fumando: "Aún no sabía que estaba embarazada"

Respecto a la foto reciente en la que María José aparecía fumando, estando ya embarazada, la protagonista ha explicado que “aún no sabía que estaba en estado, además, fumo poco, pero a partir de ahora, nada”.

Aparcará su trabajo en la clínica de Zaragoza

Su intención ahora es cuidarse en el embarazo, por lo que aparcará eventualmente su trabajo en la clínica de Zaragoza, “viniendo a Madrid al principio siempre que haga falta”, aunque su deseo a futuro es poder “conciliar”.