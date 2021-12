Qué es la bulimia y cómo la superó María Patiño: "He aprendido a quererme a mí misma"

La bulimia es un trastorno de la alimentación de origen neurótico que se caracteriza por períodos en que se come compulsivamente, seguidos de otros de culpabilidad y malestar, con provocación del vómito. Se observa generalmente en mujeres jóvenes , aunque puede ser silenciosa, ya que no suele provocar grandes alteraciones del peso.

Patiño cuenta que superó la bulimia “con técnicas de trabajo personal”. Pero no fue fácil. “Es muy difícil salir, a mí me lo resultó después de muchos intentos” .

Desde entonces, María Patiño (que cumplió 50 años el pasado agosto), consigue mantenerla a raya con autodisciplina y vida saludable. “Lo que no puedo hacer es darme una comilona, porque podría pasarme factura, o saltarme una comida. Jamás tomo una hamburguesa, una pizza, tallarines o paella, pero como bien, no solo manzanas”. Se permite la necesidad de azúcar, “como un flan” , pero sin pasarse como antes. Y alguna hamburguesa vegana de vez en cuando.

Desde que me recuperé, no tengo ningún complejo

Omar Montes le pregunta si la bulimia tiene algo que ver en su “afición” a los retoques estéticos, que ella ha confesado a menudo. Pero María Patiño desmiente cualquier relación. “Al revés, desde que me recuperé no tengo ningún complejo”, dice, explicando que la bulimia tenía que ver “más con no quererme a mí misma, a pensar que eres peor que los demás o que no puedes hacer feliz a la gente, que a lo físico”. Y bromea con su deseo, eso sí, de mantenerse eternamente joven. “No me tomo la cápsula donde dormía Michael Jackson de milagro”, dice la presentadora, que se confiesa “muy presumida”, aunque con los años ha aprendido que es más importante lo que cuentas que como vistas, un consejo de vida que le dio Ana Rosa Quintana en sus comienzos.