Esto es lo que decía el famoso whatsapp de Bigote Arrocet a María Teresa Campos

El mensaje que el humorista mandó a la presentadora, objeto de debate en las tertulias de corazón

Aunque su contenido ya se filtró hace dos años, en plena polémica por la ruptura

Bigote y Terelu Campos tuvieron ayer un careo, con versiones distintas

Nunca un mensaje de whatsapp había dado lugar a tantas horas de televisión. Es, en estos momentos, la pregunta del millón en la prensa del corazón: ¿Qué escribió Bigote Arrocet a María Teresa Campos en el famoso mensaje que le mandó, hace dos años, antes de desaparecer?

Ni María Teresa Campos ni sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, ni por supuesto, Bigote Arrocet, han querido hacer público nunca el contenido de dicho mensaje, que aportaría luz sobre cómo fue realmente la ruptura entre la presentadora y el humorista.

Tal es el misterio que las Campos sí han accedido a enseñarlo a algunos periodistas. Por ejemplo, Terelu se lo mostró esta semana a Carlota Corredera, quien sin desvelar el contenido, dio a entender que daba la razón a María Teresa: "Si a mí me llega este mensaje, desde luego, sería la primera vez que me doy cuenta de ue están rompiendo conmigo”, dijo la presentadora en Sálvame.

Aunque ningún medio, que sepamos, ha desvelado estos días el contenido del famoso whatsapp, y algunos presuponen que las Campos podrían desvelarlo en una exclusiva, lo cierto es que hace dos años, cuando estallaba la noticia de la ruptura entre la presentadora y el cómico, hubo periodistas que desvelaron su presunto contenido.

“Soy un pájaro libre, me resulta muy difícil estar encorsetado y no puedo continuar", es, en esencia, lo que Bigote Arrocet habría escrito por última vez a María Teresa Campos. Así lo contó el periodista y colaborador entonces de Sálvame, Jesús Manuel, tal y como recogieron varios medios como Informalia o Libertad Digital.

Un mensaje que se habría enviado cuando Edmundo se marchó a un desfile de moda en Málaga el 29 de noviembre. El día 2 de diciembre Teresa llamó a su pareja para preguntarle cuando iba a regresar y la respuesta llegó con el mensaje de Whatsapp. La versión de él, como contó en el estreno de Secret Story, es que ya había hablado con ella la tarde anterior y la mañana de ese mismo día, dándole a entender que se iba para siempre. Algo que, según comentan hoy muchos periodistas, la presentadora no habría interpretado de esa manera.

El careo de Terelu y Bigote a cuenta del dichoso mensaje

Terelu Campos y Edmundo Arrocet protagonizaron este jueves un intenso cara a cara en directo en la primera parte de Secret Story. El concursante y la hija de María Teresa Campos defienden que ambos tienen la verdad.

"Llevo dos años y medio con el mismo tema, ya dije yo lo que tenía que decir y punto" le decía Edmundo Arrocet a Jorge Javier Vázquez y añadía: "Yo he contado mi verdad y no hay otra, no hay más que lo que hay. Está todo escrito, a lo mejor a ella se le ha olvidado algo, no creo que mienta, pero se le habrán olvidado cosas desde un principio. Está todo escrito".

El humorista dice que lo que más le ha molestado es que se diga que le dejó con un mensaje, ya que él defiende que había hablado antes con ella diciéndole que se había acabado la relación: "A mí me dolió mucho el hecho de que ella dijera que yo le había dejado por un WhatssApp, porque sabe que no es verdad. Después, la otra cosa, es que salgan leyendo una carta de un tema íntimo, las cosas de casa se quedan en casa, el resto conmigo no va porque nunca ha ido conmigo. Llevo 57 años en este tema y nunca me han pillado ni he hecho nada que no sea correcto".

Jorge Javier Vázquez le contaba lo que Kiko Hernández había dicho esa tarde en Sálvame Diario (afirmando que gritaba a María Teresa Campos y que ésta le tenía miedo en muchas ocasiones), algo que el concursante niega: "Eso se ve en el día a día, si hubiese tenido un carácter complicado no hubiésemos durado seis años. Hubo una primera vez que yo me fui y me vinieron a buscar, yo evidentemente he querido a Teresa, he estado enamorado de ella, si no, no hubiera estado con ella. La pasamos de película, es graciosa y la quiero".

Terelu Campos asegura que se siente muy “incómoda” hablando con Bigote, y solo mantiene que tiene el mensaje que lo prueba todo."Sé los mensajes porque los tengo y nada más. No somos nosotros quién hemos movido el tema ahora dos años después, esto no es bueno para mi madre, es lo peor que le puede pasar a mi madre, la que me importa es mi madre".

Edmundo Arrocet está de acuerdo en eso: "Yo lo que quiero es que dejen a Teresita tranquila, si es por comunicado yo podría hacer muchos durante dos años. Yo he escuchado a Carmen decir que estaba enojada conmigo porque yo había abandonado a Teresa y Terelu sabes que eso no es verdad. Yo no la deje por un WhatssApp, no mientan".