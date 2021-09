María Teresa Campos responde a Bigote: "Que me dejó por pena, dice, pero si tengo su mensaje en mi teléfono"

La presentadora rompe su silencio sobre la participación de su ex en el reality 'Secret Story'

"Ni lo veo ni lo voy a ver, que gane el reality, no tengo nada que ver con esa persona"

No ha podido contener las lágrimas: "Yo no lloro por él, lloro por las cosas de mi vida"

María Teresa Campos ha hablado hoy por primera vez sobre la participación de su ex, Bigote Arrocet, en el reality de Telecinco Secret Story.

Aunque tiene a “todos los paparazzi detrás”, la presentadora ha querido llamar al programa de Federico Jiménez Losantos en Es Radio, “porque habláis siempre muy bien de mí”, ha dicho esta mañana en conexión telefónica.

“Yo no quiero hablar de esta persona…”, ha empezado diciendo María Teresa Campos con la voz llorosa, “solo he llamado para darte las gracias”.

Después, más recompuesta, la presentadora sí ha respondido al presentador y colaborador del programa, que buscaban, cómo es lógico, saber cómo se encuentra y qué piensa de que el humorista haya reaparecido después de dos años, desmontando su versión de la ruptura y dejándola de mentirosa.

"Si él dice que hemos roto 10 veces, así será"

“Pero si tengo el whatsapp en mi teléfono”, ha dicho la Campos, esta vez riendo, sobre el famoso mensaje que Bigote le dejó el día que desapareció tras seis años de relación.

Bigote también ha dicho, ya dentro de la casa, que lo dejó varias veces con ella pero “volvió por pena”. “Por pena, dice…”, ha respondido la presentadora. “Solo recuerdo la última vez, pero si él dice que hemos roto 10 veces, pues así será, lo que diga él es verdad”.

"Que gane el reality, ni lo estoy viendo ni lo voy a ver"

“Cualquier cosa que haga este señor no me compete, no es mi competencia. Que le vaya bien, que le vaya mal, como le vaya, que gane el reality, no tengo nada que ver con esa persona”, ha dicho, pidiendo que dejen de meterla en los comentarios que se hacen sobre él. “A ver si es posible que se hable de esa persona sin hablar de mí…”, pide a los medios.

“Que gane el reality o lo que esté haciendo , ni lo veo ni lo voy a ver”, insiste.

"Me hace daño, que me dejen tranquila"

“Me hace daño, que me dejen tranquila, yo no me meto en nada suyo, que no se meta él”.

Preguntada sobre si se “arrepiente” de haberlo metido en su vida, responde que "no". “Si hubiera hecho alguna maldad, me arrepentiría, pero no he hecho nada malo”.

"[Bigote] Se pasaba el día llorando en la cama"

Sobre las lágrimas de su ex en el reality, que ha dado lugar a bromas en los programas, con las hijas de la Campos recordando que “él era de lágrima fácil”, la presentadora ha confirmado que “se pasaba el día en la cama llorando, no era de madrugar”.

"Se llevaron los coches porque él se negaba a venir por ellos"

María Teresa Campos también mantiene lo que Bigote niega: que tuvo que llevar sus coches al desguace porque él se negaba a ir a buscarlos.

“Los coches ya están fuera del garaje, han estado ahí cinco años y le dije a Gustavo [su asistente] que los colocara en cualquier sitio, se negó dos veces a venir a por ellos, por eso han estado tanto ahí, no quería dejar en la urbanización coches en un aparcamieto. Vino una grúa a llevárselos, que la pagare yo”, ha explicado.

"Me mudo al mejor sitio, al lado de mi hija Terelu"

La presentadora dice estar concentrada ahora en su mudanza “al mejor sitio del mundo, en el mismo edificio que mi hija Terelu”, ha confirmado.

Losantos y su equipo la han felicitado por ello. “Eso es lo que tienes que hacer, vivir la vida y no tener más disgustos de los necesarios”.

"No lloro por él, lloro por las cosas de mi vida"