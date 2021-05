Maribel Verdú, el día que frenó un acoso sexual y el secreto de su feliz vida en pareja sin hijos

La actriz reveló a Jesús Calleja que llevó el tema a juicio hace años, y cómo paró los pies a alguien "muy influyente" en su camerino

Verdú, con múltiples proyectos como la serie 'Now and then', reconoce las dificultades para mujeres de su edad

También contó el "pacto" que tiene con su marido desde hace 20 años, Pedro Larrañaga, y cómo renunció a relaciones por su firme deseo de no ser madre

Maribel Verdú terminó ayer su aventura con Jesús Calleja a lágrima viva, agradeciendo al presentador y al equipo del programa de Cuatro lo que había sido el viaje más espectacular de su vida y que le había ayudado a superar miedos y traumas.

En su visita a Santo Tomé y Príncipe, el lugar menos habitado de África después de las islas Seychelles, el primer miedo que superó la actriz fue la claustrofobia que sentía desde niña a bucear:

Maribel Verdú hizo snorkel, participó en rituales religiosos, vio cascadas impresionantes, nacimiento de tortugas y playas impresionantes. Planeta Calleja anotó su mejor dato de la temporada con un 8,2% y 1,2 millones de espectadores.

"Llevé a juicio un caso de acoso sexual en mis comienzos"

Jesús Calleja consigue siempre que sus invitados se lancen a perder sus miedos y se abran más que nunca también en lo que respecta a su vida personal, por el respeto y la confianza que les transmite.

Durante uno de los descansos para comer después de una larga caminata, Maribel Verdú se sinceró con el presentador sobre sus comienzos en la interpretación.

Era inevitable no preguntar a Maribel Verdú, una de las actrices españolas más atractivas de su generación, si ella había vivido en sus carnes el acoso que entonces sufrían más mujeres en el mundo del cine y la TV.

“Tú eres un mito para muchas personas, ¿no sufriste acoso?”, le preguntó Calleja, a lo que Verdú respondió con un rotundo “sí”. “No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades”, contó. “Yo tuve que llegar a denunciarlo”, desveló, algo que sorprendió al presentador. “Sí, pero de eso hace muchos años”, contó la actriz sobre el juicio que tuvo por un tema de acoso, cuando entonces no trascendía a los medios, y del que no quiso revelar más detalles.

“Lo sabe la gente que lo tiene que saber pero no España entera”. “Además se aprovecha de ti alguien en quien confías plenamente, y dices, ‘pero si eres un delincuente. Eres un impresentable’”, recordó:

El día que plantó cara a una proposición deshonesta

Maribel Verdú siempre ha sido muy valiente y ha plantado cara a estas situaciones incómodas. Y ayer contó una anécdota que lo demuestra. Una persona “muy influyente” se propasó con ella en el camerino. La actriz fue a buscar a dos actores compañeros de rodaje, hombres los dos, regresó al camerino y le dijo a esta persona, “¿puede repetirme esto delante de mis compañeros?”, relató Maribel Verdú, contando que el hombre desistió en su "proposición deshonesta" al ver la presencia masculina. “Se quedó muerto”.

Maribel Verdú reconoció que le pone “enferma” que estos hombres se corten en “decirte burradas” en cuanto ven que estás con otro hombre, pero lo hagan “si te ven sola”. “Yo soy de las que si voy andando y veo que tengo que pasar por una calle poco transitadas, donde hay un grupo de hombres, me doy la vuelta, no quiero arriesgarme a que me dijeran cosas que me incomodasen”.

Aunque reconoce que el movimiento MeToo ha sido liberalizador para las mujeres. “Esto de poder sacar tu móvil y decir ‘te estoy grabando’, a mí me da una tranquilidad”, dijo.

“Si hay algo en esta vida que no soporto a parte de la injusticia, es el abuso de poder en cualquier sitio, en cualquier espacio, y eso se ejerce mucho todavía”.

"Siempre pienso que este es mi último año trabajando, por ser mujer"

Maribel Verdú (50 años) se considera una afortunada de poder seguir trabajando en cine y televisión, donde tiene varios proyectos, pero reconoció que otras actrices de su generación no han tenido la misma suerte y que alguna amiga suya "tuvo que renunciar a su carrera", aunque no desveló el nombre.

“Lo mío no es habitual, de hecho siempre pienso que cada año es el último porque eres mujer, porque vas cumpliendo años”, confeso. “Desgraciadamente para muchas mujeres es un lastre gordo”.

Maribel Verdú protagonizará la primera serie española de Apple TV, Now and then, un thriller ambientado en Miami. Tiene pendiente de estreno la serie Ana Tramel en TVE, thriller de investigación judicial basado en la novela de Roberto Santiago. Y en un futuro cercano, contó a Jesús Calleja sus deseos de dirigir su primera película. “Está basada en un libro, estoy con los derechos y ya tengo a los actores que han leído el guion”.

Maribel Verdú y Jesús Calleja hablaron de la desigualdad entre hombres y mujeres que aún existe en el mundo del entretenimiento, y la lucha feminista con la que la actriz está muy comprometida.

El presentador le preguntó por algo que no entiende, que las mujeres “enseñen tetas, pero los hombres no puedan mostrar el culo”. “Es una cosa lamentable, patética”, le contestó la actriz, que reconoció que de haberse negado a salir desnuda en su día no habría hecho grandes películas como La buena estrella, Amantes o Belle époque, aunque también reflexionó sobre ello, admitiendo que ahora actuaría de otra forma.

Por qué no ha sido madre y cómo conoció a su marido

Maribel Verdú también habló de la relación tan especial que tiene con su marido Pedro Larrañaga, con quien lleva más de 20 años.

La actriz de Blancanieves o El laberinto del fauno contó que se conocieran en el rodaje de la serie Canguros a través de su hermano, el también actor e hijo de Carlos Larrañaga, Luis Merlos. "Yo estaba leyendo un guion en donde había muchos personajes, que había escrito Pedro. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré", contó anoche.

Calleja le preguntó por el secreto para una relación tan fuerte y duradera como la suya. La actriz lo explicó en la amistad y profundo respeto que se tienen ella y su marido, que incluye un pacto. "Mi vida es muy poco convencional (...). Soy actriz, estoy todo el día viajando, rodando. Nosotros tenemos un pacto, nunca estamos más de 15 días sin vernos. Cada 15 días, él viene a donde estoy yo y estamos juntos un tiempo. En 21 años, nunca nos hemos separado más de 15 días", dijo.

"Es la persona que hace que la vida sea mejor, más fácil, más divertida y más de verdad. Es mi marido, mi cómplice, mi mejor amigo, mi amante", definió Verdú a Pedro Larrañaga.

La actriz también reconoció que antes de conocer a su marido, quien tiene un hijo de una relación anterior, estuvo en muchas relaciones que “sabía que tenían fecha de caducidad, porque ellos querían tener hijos y yo no”. A sus 50 años, como muchas mujeres no madres, Maribel Verdú ha tenido que enfrentarse muchas veces a la pregunta de por qué no ha querido tener hijos.

“Me preguntan más por mis hijos que por como estoy”, dijo la actriz hace unos años en la presentación de la película Sin hijos, en la que precisamente encarnaba a una mujer que evitaba ser madre.